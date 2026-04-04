Aventura Digital incorpora seis nuevos cursos gratuitos enfocados a la mejora de la productividad, IA y edición de video

Archivo - El consejero García, con dos alumnas de un curso anterior. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Aventura Digital', la plataforma de formación online en competencias digitales liderada por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, ha incorporado recientemente a su oferta seis cursos centrados en habilidades digitales avanzadas y de aplicación directa, poniendo el foco en la mejora de la productividad personal y profesional así como en el uso de herramientas concretas.

Entre las novedades, destaca el curso de 'Modelado e impresión 3D', que abarca desde el diseño digital hasta la fabricación de piezas físicas; y 'Analiza y presenta datos con Power BI', que enseña a trabajar con datos de distintas fuentes, transformarlos y presentarlos mediante paneles interactivos orientados a la toma de decisiones, detalla en un comunicado el Ejecutivo foral.

En el ámbito de la automatización e IA, la formación 'Automatiza tareas con Power Automate' se centra en crear flujos de trabajo que eliminan tareas repetitivas, mientras que 'Creación de Agentes de Inteligencia Artificial' orientado a configurar asistentes personalizados, conectarlos con herramientas externas y definir su comportamiento mediante instrucciones avanzadas. El nuevo catálogo incluye también cursos en dos herramientas concretas: Google Workspace, herramienta de trabajo en la nube; y CapCut, centrado en la edición de vídeo para redes sociales.

Con esta nueva tanda, el Gobierno de Navarra refuerza su oferta de formación online y gratuita con un catálogo que ya supera los 56 cursos gratuitos centrados en competencias digitales. La iniciativa busca "reducir la brecha digital y facilitar que cualquier persona -sin importar edad o nivel- adquiera habilidades tecnológicas que hoy son esenciales para trabajar, relacionarse con la administración o desenvolverse en internet".

La oferta es amplia y está organizada por áreas clave, entre las que destacan la ofimática (uso de Word, Excel o herramientas similares), trabajo en la nube y colaboración online, ciberseguridad y protección de datos, IA y automatización, creación digital y diseño y comercio electrónico y desarrollo web.

La duración varía según el curso, abarcando desde pocas horas para las formaciones más básicas hasta cursos completos de 20 horas o más. Además, el sistema se adapta al nivel de cada persona, con itinerarios progresivos y obteniendo una certificación al finalizar.

La formación está abierta a toda la ciudadanía navarra, con especial énfasis en personas con poca experiencia en el ámbito digital, mayores que quieren aprender a manejar dispositivos, personas en búsqueda de empleo y trabajadores que necesitan actualizar competencias.

Los cursos son totalmente gratuitos y financiados con fondos europeos Next Generation EU. La inscripción se realiza directamente en la plataforma oficial.

14.458 FORMACIONES REALIZADAS

En total, y desde su inicio en 2022, el programa Aventura Digital ha impartido 14.458 formaciones a 9.740 personas. De ellas, 6.323 han optado por realizar al menos uno de los 707 cursos presenciales que se han celebrado en 120 localidades navarras, mientras que 3.589 han optado por la modalidad online.