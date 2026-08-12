Aviso amarillo por calor en toda Navarra, con máximas de hasta 39 grados

Archivo - Una persona llena una botella de agua de una fuente. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas seguirán afectando a todo el territorio de Navarra en los próximos días, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos por calor en la Comunidad foral.

Así, este miércoles estarán en aviso naranja -peligro importante- el centro y la Ribera del Ebro de Navarra, donde se podrán alcanzar los 39 grados. En el caso de la vertiente cantábrica, con 36 grados de máxima; y el Pirineo, con 35 grados, el nivel de aviso será amarillo. En todos los casos estarán activos desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas.

La zona del Pirineo verá este jueves subir el nivel de aviso a naranja ante la previsión de que sus termómetros puedan registrar hasta 37 grados. El centro y la Ribera permanecerán también en aviso naranja con máximas de 39 grados, mientras que la vertiente cantábrica estará en aviso amarillo, alcanzando los 37 grados.

Ya el viernes, los avisos meteorológicos se rebajarán al nivel amarillo y afectarán a la Ribera del Ebro, el centro y el Pirineo navarro, con máximas previstas de 38, 37 y 34 grados, respectivamente.