Toda Navarra estará este sábado en aviso por tormentas

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas.- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este sábado, 8 de agosto, en Navarra estará marcada por las altas temperaturas, pero también por la inestabilidad, con lluvias y tormentas acompañadas de granizo que podrían arreciar a partir del mediodía. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará diversos avisos por lluvias, tormentas y altas temperaturas.

Entre las 16.00 horas y durante el resto del sábado, estarán en aviso naranja -peligro importante- la vertiente cantábrica y el Pirineo navarro. Tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuerte. El centro y la Ribera del Ebro estarán en aviso amarillo, también con posibilidad de granizo y rachas de viento.

Asimismo, la zona centro, Pirineo y vertiente cantábrica de Navarra se encontrarán , entre las 16.00 horas y durante el resto del día, en aviso amarillo por lluvias, ante la previsión de que se puedan acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora.

A su vez, estarán activos avisos amarillos por altas temperaturas en el centro y la Ribera del Ebro, con máximas previstas de 37 grados; y el Pirineo, donde se podrían alcanzar los 35 grados.

Durante el domingo permanecerán en aviso amarillo por lluvias y tormentas en la vertiente cantábrica y el Pirineo, donde se podrán acumular precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuerte.

La AEMET prevé para este sábado cielo poco nuboso con aumento de la nubosidad de evolución a partir del mediodía cuando se esperan lluvias y chubascos acompañados de tormenta con probable granizo. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el Pirineo. Temperaturas máximas en ascenso ligero en el tercio norte y con pocos cambios en el resto; se pueden superar los 37 grados en la Ribera del Ebro y Centro y los 35 en el Pirineo.

AVISO AMARILLO POR CALOR ESTE VIERNES

Durante la jornada de este viernes, 7 de agosto, estarán en aviso amarillo por altas temperaturas el centro y la Ribera del Ebro, donde los termómetros ascenderán hasta los 37 grados; y el Pirineo navarro, con una máxima prevista de 35 grados.

La AEMET ha informado de que el riesgo de incendio forestal previsto para este viernes es "muy alto" en gran parte del territorio de la Comunidad foral.

Ante esta situación, SOS Navarra ha llamado a evitar cualquier actividad que pueda provocar incendios.