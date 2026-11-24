Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, que se celebra bajo el lema 'Ni olvidadas, ni invisibilizadas'.

En un primer punto, se acuerda "visibilizar la violencia machista contra las mujeres mayores como una realidad específica que debe ser reconocida, prevenida y atendida desde las políticas públicas".

En segundo lugar, se apuesta por "combatir la normalización de la violencia y los estereotipos edadistas y machistas que invisibilizan las experiencias de las mujeres mayores o cuestionan su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas".

En un tercer epígrafe, se acuerda "mejorar la detección y prevención, reforzando la formación y sensibilización de profesionales de los ámbitos de servicios sociales, salud, policía, justicia, igualdad y otros espacios de atención a las mujeres mayores".

Asimismo, el Consistorio apuesta por "garantizar el acceso a recursos y servicios de atención y protección, atendiendo a la diversidad territorial y adaptándolos a las diferentes situaciones de autonomía, dependencia, discapacidad, aislamiento social o brecha digital".

Se acuerda, igualmente, "fortalecer las redes comunitarias y de apoyo, implicando a familias, asociaciones, centros de personas mayores, profesionales y ciudadanía en la detección, sensibilización y prevención de las violencias machistas".

En sexto lugar, se apuesta por "escuchar y dar voz a las mujeres mayores, incorporando sus experiencias, necesidades y propuestas al diseño de las políticas públicas, teniendo en cuenta la interseccionalidad y evitando respuestas paternalistas que las sitúen únicamente como víctimas".

Por último, se acuerda "seguir impulsando políticas públicas feministas, integrales y coordinadas que garanticen a todas las mujeres, en todas las etapas de su vida, el derecho a vivir libres de violencia machista".