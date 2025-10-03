El Ayuntamiento de Pamplona celebra el próximo 9 de octubre el decimocuarto Debate sobre el Estado de la Ciudad

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves 9 de octubre el Ayuntamiento de Pamplona celebrará el tradicional Debate sobre el Estado de la Ciudad. Será la decimocuarta sesión extraordinaria con este contenido que se desarrolla anualmente en la Casa Consistorial desde el año 2008.

La sesión comenzará a las 9.30 horas y se podrá seguir en directo, vía streaming, a través de la página web municipal, www.pamplona.es. Una vez finalizado el debate, la ciudadanía podrá revisar la sesión a que quedará alojada en el repositorio de la página web. La sesión estará presidida por Garbiñe Bueno que ostenta primera Tenencia de Alcaldía.

El Reglamento Orgánico de Pleno, aprobado en 2015 señala en su artículo 117 que, "con carácter anual, el Pleno celebrará un debate sobre política general en sesión extraordinaria y monográfica en el que no podrán incluirse otros asuntos". La celebración de este examen tuvo un primer precedente en los 90 y se viene celebrado ininterrumpidamente desde 2008, salvo -como establece el reglamento- en los años en los que se convocan elecciones locales, en este caso 2011, 2015, 2019, 2023.

DINÁMICA DEL PLENO

La mecánica de la sesión del jueves está recogida en el Reglamento Orgánico del Pleno, en el capítulo sobre debates de política general. El pleno se iniciará con la intervención del alcalde, sin límite de tiempo. A continuación, tendrá lugar un receso de 30 minutos y, posteriormente, intervendrán quienes ostenten las portavocías de los grupos de la oposición, en orden de mayor a menor representación, con un tiempo máximo de 20 minutos.

Si lo estima oportuno, el alcalde puede replicar sin límite de tiempo, y la sesión continuará con las réplicas a su vez de cada portavoz de los grupos que sostienen el gobierno municipal en orden de representatividad, de mayor a menor, que podrán intervenir durante 20 minutos. El reglamento recoge que, haya o no haya intervenido el alcalde en el turno de réplica, se abrirá un nuevo turno de 10 minutos para los grupos de la oposición.

Como tercer momento, el alcalde puede utilizar un turno de dúplica sin límite de tiempo. Lo haya hecho o no, podrán intervenir de nuevo, durante 10 minutos y en orden de representatividad de mayor a menor, los grupos que sustentan al equipo de gobierno. Si el alcalde utiliza el turno de dúplica, las portavocías de todos los grupos municipales tendrán un nuevo turno de 3 minutos, empezando por los grupos de la oposición, y por orden de mayor representatividad. En todo caso, el debate lo cerrará el alcalde con una última intervención sin límite de tiempo.