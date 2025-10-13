PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado este año 15 convenios con las comisiones de fiestas de todos los barrios "para fomentar la programación cultural participativa".

Estos convenios suscritos en 2025 entre la concejalía de Cultura, Fiestas y Deporte del Consistorio pamplonés y las comisiones de fiestas tienen por objetivo "impulsar el calendario festivo anual, regularlo dentro de una planificación compartida y garantizar la participación popular en el proceso de organización de los festejos en los barrios".

La concejala delegada del área de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, ha realizado este lunes un balance en rueda de prensa, una vez finalizadas todas las fiestas de los barrios.

Según ha indicado, "las fiestas de los barrios son una expresión de la vida comunitaria y las tradiciones" de la ciudad, y con estos convenios "el Ayuntamiento busca reafirmar el compromiso con las comisiones de fiestas, fortaleciendo la cultura popular y el tejido asociativo de los barrios". "Seguiremos avanzando y apoyando el calendario festivo de cada barrio y trabajando en la mejora de los convenios de cara a 2026. De hecho, ya estamos trabajando, en breve nos juntaremos con las comisiones de fiestas", ha subrayado.

Estos convenios son, según ha remarcado, "un instrumento de colaboración que nos permite enriquecer el calendario festivo y cultural" de la ciudad, y que "consolida una colaboración que permite seguir avanzando en la mejora y sostenibilidad de estas celebraciones tan arraigadas" en Pamplona.

Los convenios se han firmado con Arrosadía, Azpilagaña, Buztintxuri, Casco Viejo, Etxabakoitz, Segundo Ensanche, Ermitagaña, Erripagaña, Iturrama, Lezkairu, Mendillorri, Rochapea, San Jorge, San Juan y Txantrea.

Este año se ha ampliado el alcance de los convenios, sumando a las fiestas propias de cada barrio el resto del calendario festivo, con un máximo de cinco actividades, como el día del barrio, Olentzero o Carnaval.

Para apoyar la programación, el área de Cultura aporta 102.000 euros con los que se cubre el coste de infraestructuras: este año se han contratado 5 escenarios, 10 baños, 5 carpas, 5 equipos de sonido e iluminación, además de contenedores y acometidas de electricidad, entre otros. Como acto puntual, el convenio ha incluido la celebración del 75 aniversario de la creación del barrio de Txantrea.

Esta iniciativa municipal "para favorecer el tejido asociativo cultural" se realiza a través de un convenio de colaboración de carácter administrativo, que "facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y contribuye a la realización de actividades de utilidad pública, además de cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". Los convenios incluyen un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento del acuerdo.

Estos convenios se renuevan con carácter anual, "para mejorarlos y garantizar el apoyo institucional a las diferentes comisiones de fiestas, en reconocimiento a su papel clave en la promoción de la cultura local, la participación ciudadana y la cohesión social".

La programación de eventos, que incluye música, deporte, cultura y actividades para todas las edades, "fomentan un modelo festivo diverso y participativo en los distintos barrios de la ciudad".

SUBVENCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La programación de las comisiones de fiestas de los barrios recibe también apoyo desde el área de Participación Ciudadana, que convoca ayudas por valor total de 90.000 euros. Este importe se ha repartido este año entre las 19 solicitudes de 12 barrios de Pamplona.

Las 19 entidades han recibido cantidades entre los 250 y los 13.000 euros, para actividades como el día del barrio, conciertos, actividades infantiles, concursos, infraestructuras para fiestas, actividades deportivas, carnaval, cine de verano, día del euskera, día de la juventud, semana cultural, hogueras de San Juan, Olentzero, Reyes de Oriente, o ferias de artesanía. En estas actividades "han participado miles de personas".

El plazo para justificar los gastos de esta convocatoria, resuelta en junio, termina en enero de 2026. La celebración de las actividades ha supuesto "diversas alteraciones del orden público", según recoge el correspondiente informe de Policía Municipal.

Los agentes han intervenido ante casos de peleas, intoxicaciones etílicas, incumplimientos de horarios y de volumen de ruido, episodios de violencia doméstica, hurtos, lanzamiento de petardos.

Se ha registrado 99 denuncias, con 12 detenidos, por diversos delitos, sobre todo en fiestas de Txantrea, con 31, y en el Casco Antiguo, durante San Fermín Txikito, con 23.