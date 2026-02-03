El Ayuntamiento de Pamplona reactiva desde esta semana el servicio de información sobre el nivel de riesgo del polen

Archivo - Polinización de cerezo en flor. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha retomado esta semana el servicio de información sanitaria sobre el nivel de riesgo del polen. La previsión polínica en la capital navarra para la semana del 30 de enero al 5 de febrero se ha enviado a más de 5.000 personas, que reciben en sus móviles información actualizada a través de Whatsapp, SMS o correo electrónico.

La previsión está disponible para consulta en el espacio web de pamplona.es, las redes sociales municipales y las pantallas digitales urbanas distribuidas por toda la ciudad. Las personas interesadas pueden recibir la información semanalmente en su móvil suscribiéndose al canal de Whatsapp municipal en el siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaDLb7zEAKWIDM53sA46.

La información también se puede recibir vía SMS dándose de alta en el servicio de forma gratuita en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100, si se llama desde móviles o fuera de la ciudad), donde se debe facilitar nombre, número de teléfono móvil o mail donde se desee recibir la información. Para recibir los datos vía correo electrónico se puede solicitar la inscripción a través del buzón 010@pamplona.es.

La previsión que se difunde muestra el riesgo de polen -bajo, medio, alto y muy alto- de las especies vegetales que pueden ocasionar molestias a personas alérgicas, principalmente, del aliso, el ciprés, el pino, el olmo, el abedul, el fresno, el cedro, la encina, el roble, el olivo, el castaño, la platanera, las gramíneas, el plantago y las urticáceas. El Ayuntamiento ofrece este servicio en colaboración con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que facilita la concentración de granos de polen por metro cúbico de aire.