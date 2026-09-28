El Ayuntamiento de Pamplona reconoce el trabajo realizado durante casi cinco décadas por las profesionales de Andraize

Imagen del homenaje. - CRISTINA NUEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

En 1978 nació en el barrio de Txantrea el entonces Centro de Planificación Familiar Andraize, uno de los primeros centros que apostó por una concepción abierta e inclusiva de la atención a la sexualidad y a la reproducción. Casi cinco décadas después, el Ayuntamiento de Pamplona ha querido homenajear y reconocer el trabajo realizado por todas las profesionales que han trabajado estos años en Andraize.

Coincidiendo con la celebración este lunes del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ha tenido lugar un acto institucional en el que se ha descubierto un panel que recordará en el centro su casi medio siglo de labor asistencial y también reivindicativa de los derechos de las mujeres. El acto ha estado presidido por la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Pamplona, Zaloa Basabe, y por el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, y ha contado con la participación, en el momento de descubrir el panel, de Elena Elia Tirapu, enfermera de Andraize durante 41 años, que ha representado a todas aquellas profesionales que han trabajado en el centro desde su puesta en marcha.

Este acto, ha informado el Consistorio, trata de recuperar y poner en valor las experiencias, conocimientos y aportaciones a la vida social, cultural, económica y política de Pamplona, en este caso de las trabajadoras y profesionales de Andraize. La creación de Andraize constituyó un punto de inflexión, ha añadido, porque supuso la puesta en funcionamiento de un espacio nuevo al que las personas podían acudir y en el que podían sentirse acogidas. Para quienes participaron en sus primeros años, no se trataba simplemente de un servicio sanitario, sino de "un espacio conquistado mediante la movilización y la reivindicación social, especialmente en los últimos años del franquismo y durante la transición".

Este homenaje ha sido impulsado y organizado por el Grupo Nombrar Mujeres en Pamplona del Consejo Municipal de las Mujeres y por el área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Pamplona. La instalación de este panel de forma permanente en el exterior del edificio de Andraize contribuye a intervenir en el espacio urbano para visibilizar y dar a conocer la historia de la ciudad protagonizada por mujeres. Esta acción se enmarca en la línea 4 'Participación e incidencia política' del IV Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Pamplona.

EVOLUCIÓN DE ANDRAIZE

En 1989 Andraize dejó de tener carácter municipal y pasó a integrarse en la red pública, dependiendo de Atención Primaria. Junto con otros centros surgidos posteriormente, quedó incorporado a la red de Centros de Orientación Familiar y Educación Sexual (COFES). En 1997, con la puesta en marcha del Plan de Atención Sanitaria a la Mujer, se disolvió la red de COFES y los centros pasaron a denominarse Centros de Atención a la Mujer (CAM), quedando vinculados a la asistencia hospitalaria. La posterior transformación de los centros, que llega hasta la actualidad, en Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSYR) respondió a la necesidad de recuperar una perspectiva "más amplia e inclusiva".