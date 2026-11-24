Operarios de limpieza - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Pamplona refuerza su plantilla, en un 10%, y reorganiza su actividad para abordar la tarea adicional que supone en este periodo la recogida de hojas caídas de los más de 120.000 árboles que tiene la ciudad.

Con esta operación, realizada de forma conjunta con el Servicio de Zonas Verdes, se pretende, además de limpiar, "hacer más seguras las aceras, los carriles bici y las vías rodadas, así como evitar atascos en sumideros".

Según las estimaciones, a lo largo de la temporada de hoja los dos servicios municipales recogerán una cantidad aproximada de 220 toneladas al mes, lo que triplica la cantidad recogida el resto de los meses del año.

El dispositivo durante estos meses queda conformado por más de 130 trabajadores que, en turnos de trabajo de mañana (60%), tarde (30%) y noche (10 %), realizan la limpieza de la ciudad.

Esta labor supone, además del incremento de efectivos, una reorganización de la actividad del Servicio de Limpieza Viaria en la ciudad.

Entre las adaptaciones necesarias, se incrementan hasta un 50% los servicios de barrido, mediante la sustitución de los servicios de baldeo habituales (limpieza con agua), por servicios de barrido de carácter mixto, en los que se compagina la labor de barredoras de acera y calzada, con apoyo de personal de apoyo equipado con sopladoras.

El proceso comienza con la revisión diaria, por parte de inspectores municipales y encargados del servicio, para estimar los medios necesarios por jornada.

Una vez hecho el cálculo, las brigadas de limpieza se desplazan a la zona determinada con barredoras, 'sopladoras' y rastrillos y agrupan las hojas en grandes montones.

Con el objetivo de reducir los tiempos de descarga de las barredoras, se colocan cajas adicionales para la recogida repartidas por diferentes puntos de la ciudad, que se utilizan con carácter temporal.

Las hojas recogidas se trasladan posteriormente a los viveros de Miluce para su compactado. Esta conversión a abono permite disponer de un promedio anual de 250 y 300 m3 en aporte orgánico para los jardines de la ciudad.

De forma paralela, se consigue "aliviar" las operaciones de descarga y transporte de residuos al vertedero de Góngora, así como "abaratar la factura de compras" del Servicio de Zonas Verdes.