El Ayuntamiento de Pamplona, RTVE, EITB y MECA alcanzan un acuerdo para regular la retransmisión de los encierros

Firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Pamplona, RTVE, EITB y MECA sobre la retransmisión de los encierros - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha suscrito este lunes en Madrid un convenio de colaboración con la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) y con Euskal Irrati Telebista-Televisión Vasca (EITB) para ordenar y fomentar la grabación y difusión de los encierros de San Fermín y otros actos relacionados con la fiesta.

Según este acuerdo, Pamplona cede el uso de espacio público para posibilitar la mejor grabación y emisión de la carrera y recibe, a cambio, una cantidad económica anual de 650.000 euros y el acceso al archivo histórico de los encierros, propiedad del ente público RTVE.

Por su parte, la Corporación RTVE tendrá adjudicado en exclusiva el uso de los puestos de grabación ubicados a lo largo del recorrido del encierro, que retransmitirá en castellano, y, asimismo, cederá las imágenes a EITB para que ésta pueda hacer la emisión en euskera.

En el diseño de este convenio, previsto para 4 años con posibilidad de prórroga de otros cuatro, también ha participado la Casa Misericordia de Pamplona (MECA) que, a cambio de ceder la grabación en el interior de la plaza de toros (de la que es titular), cobrará el 35% de los 650.000 euros que recibirá la ciudad.

Este convenio, que hoy ha sido rubricado en Madrid por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; el presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo Sánchez; y del director general de Euskal Irrati Telebista, Andoni Aldekoa de la Torre, será presentado a la Junta de la MECA para su ratificación el próximo miércoles.

En su intervención en el acto de este lunes, el alcalde de Pamplona ha destacado la "importancia histórica de un acuerdo que regula la grabación de una de las señas de identidad más importantes de la ciudad, garantiza el acceso de todo el mundo a su difusión y salvaguarda la realidad lingüística de Pamplona".

"La apuesta de este Ayuntamiento siempre ha sido clara por potenciar lo público y fomentar el reconocimiento a las dos lenguas de la ciudad. El convenio que hoy presentamos logra los dos objetivos a través de RTVE y EITB, además de hacer posible que compartamos más de 40 años del archivo histórico de los encierros retransmitidos por RTVE", ha explicado Asiron.

El alcalde de Pamplona ha agradecido la "apuesta decidida y la implicación de todas las partes" en la consecución de este acuerdo y ha asegurado que es "una muy buena noticia porque ordena en beneficio de todas las partes, pero sobre todo en beneficio de la ciudad, la promoción y difusión de una de las señas de identidad que nos define y proyecta, también a nivel internacional".

El alcalde ha destacado igualmente que el convenio tiene como prioridad favorecer la "máxima difusión" de los encierros y, a través de ellos, de los Sanfermines, "pero también abre la puerta a la colaboración para la promoción de otros eventos culturales vinculados a Pamplona y no sólo a sus fiestas".

USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y ARCHIVO HISTÓRICO

Según estipula el convenio, Pamplona facilitará a RTVE la información necesaria y la asistencia que precise, en el trayecto de los encierros, incluida la cesión de uso exclusivo de espacios públicos predeterminados, para que la producción y la retransmisión de los encierros se realice de forma "óptima".

La cesión comprende tanto las calles por las que discurre la carrera, como la llegada y final del encierro en el coso taurino, para ofrecer la perspectiva más favorable para la grabación.

El Ayuntamiento facilitará permisos y autorizaciones, así como la adecuación de los espacios, de acuerdo con las necesidades técnicas y operativas del ente, y las estipulaciones de los servicios técnicos municipales.

La Casa Misericordia de Pamplona hará lo propio y en los mismos términos con lo que tiene que ver con el interior de la plaza de toros. RTVE y EITB se coordinarán, en función de los acuerdos que establezcan, para compartir esa información y para la cesión de las grabaciones audiovisuales.

Como contraprestación por la cesión de estos espacios, el ente público RTVE se compromete a ceder el denominado 'Archivo Histórico de los Encierros' al Ayuntamiento de Pamplona, facilitando su acceso libre a través de un portal digital creado al efecto.

Esta cesión, sin contraprestación económica, será únicamente para fines de investigación, divulgación y consulta de carácter institucional. Está excluido expresamente el uso comercial o la cesión a terceros. Este contenido se ofrecerá mediante copias editables y libres de mosca.

El Ayuntamiento garantizará la integridad y custodia física del material que le sea entregado, que no será cedido a terceros, comercializado, expuesto, alojado en páginas webs ajenas a la de RTVE, distribuido, copiado, transformado o reproducido sin el previo consentimiento expreso de RTVE.

Además, tanto RTVE como EITB, colaborarán en la difusión de las actividades organizadas por Ayuntamiento y MECA que sean consideradas de especial interés o relevancia, a través de los canales de Televisión Española, las emisoras de Radio Nacional de España y la web de RTVE.

En el caso de EITB, se ofrecerá tanto en los canales de ETB, como en Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Gaztea, on line, en Orain o ETB On.

PAGO ANUAL Y PARTICIPACIÓN EN POSIBLES BENEFICIOS

Según el acuerdo alcanzado, la totalidad de los derechos de explotación de las grabaciones audiovisuales de los encierros corresponde a RTVE.

Sin embargo, en el caso de que RTVE obtuviera ingresos netos derivados de la distribución o comercialización de las imágenes en el mercado internacional, RTVE reconoce al Ayuntamiento de Pamplona y a la MECA una participación económica del 15% sobre el importe neto anual que exceda de 50.000 euros.

La cesión de los derechos de emisión a EITB de las grabaciones realizadas por RTVE quedará regulada por los acuerdos que, a tal efecto, alcancen ambas partes, si bien el Ayuntamiento plantea que esos acuerdos contemplen la emisión de los encierros en todo el territorio cubierto por las emisiones de EITB y en euskera.

A la cantidad mencionada anteriormente se suma la aportación económica, de 650.000 euros cada año, durante el periodo de vigencia del Convenio: RTVE abonará 550.000 euros y EITB, 100.000 euros, que se reparten entre el Ayuntamiento, que recibe el 65%, 422.500 euros; y la MECA, que recibe el 35% restante, 227.500 euros.

Esta cantidad se actualizará, a partir del 1 de enero de 2027, conforme a la variación interanual del Índice de Precios de Consumo general nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Este pago, según el convenio, se abonará anualmente, antes del 30 de septiembre de cada año.