El Ayuntamiento de Tudela impulsa un Plan Estratégico para el Casco Histórico y abre un proceso participativo

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha iniciado la elaboración de un Plan Estratégico para el Casco Histórico con el objetivo de definir el futuro de este espacio de la ciudad y ha abierto un proceso participativo para recabar opiniones de la ciudadanía.

El Consistorio, según ha informado en una nota, busca "establecer una hoja de ruta que oriente las actuaciones necesarias para mejorar el barrio, promoviendo su revitalización, rehabilitación y desarrollo social en los próximos años".

Este plan pretende construirse "de manera participativa, contando tanto con la ciudadanía como con los distintos colectivos y entidades locales". La finalidad es "generar una visión compartida que permita adaptar las políticas municipales a las necesidades reales del entorno".

Tras un estudio técnico de la situación actual que sirve de base para la fase participativa, el Ayuntamiento ha habilitado un cuestionario dirigido a la población. A través de este formulario se recogerán opiniones y percepciones sobre la situación actual del Casco Histórico, información "que será fundamental para definir las líneas estratégicas del plan".

El Consistorio anima a vecinos y colectivos a participar en esta consulta, y destaca "la importancia de su implicación para diseñar un proyecto que responda de forma eficaz a los retos del barrio". El cuestionario estará disponible hasta el día 10 de mayo y puede completarse a través del enlace https://forms.gle/hjmTXr6vTU35MzuH9.