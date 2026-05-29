El Ayuntamiento de Tudela recibe el XXIV Premio Espárrago de Oro de Tudela de Duero (Valladolid)

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, recibe el XXIV Premio 'Espárrago de Oro' del Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid) . - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid) ha hecho entrega este viernes del XXIV Premio 'Espárrago de Oro' al Ayuntamiento de Tudela en una gala celebrada en el Auditorio Municipal Cosme Pérez 'Juan Rana', dentro de los actos previos a la 42ª Feria de Exaltación del Espárrago y de la Artesanía, que celebra este fin de semana la localidad vallisoletana.

"El reconocimiento pone en valor los estrechos lazos históricos, culturales y agrícolas que unen a ambas localidades, así como su identidad compartida en torno a la tradición hortelana y al cultivo del espárrago, uno de los productos más emblemáticos de sus respectivas huertas", destacan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Tudela.

La gala, presidida por el alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez de las Heras, ha contado con la asistencia del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que ha sido el encargado de recoger el galardón en nombre de la ciudad.

Junto a él, también han participado en la ceremonia la concejal de Comercio, Industria y Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, además de otros representantes institucionales, como la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

El alcalde de Tudela de Duero, Rodríguez de las Heras, ha señalado durante el acto que este reconocimiento "no pretende comparar, ni competir, sino acercar y sumar, defendiendo la colaboración entre municipios como herramienta para preservar las tradiciones y proyectar el futuro de ambos territorios". El alcalde ha expresado además su deseo de que esta relación "continúe creciendo en los próximos años e incluso pueda desembocar en un futuro hermanamiento entre Tudela de Duero y Tudela".

Por su parte, Alejandro Toquero, ha agradecido el galardón destacando que "el sentimiento de fraternidad entre nuestros pueblos y quienes en ellos vivimos es hoy mucho más sólido, más robusto y se verá sin duda fortalecido en el futuro". El alcalde ha recalcado igualmente los "profundos vínculos" existentes entre ambas localidades, afirmando que "además del nombre, compartimos valores y esencias muy profundas", al tiempo que ha expresado el compromiso de su ciudad de "seguir defendiendo todo lo que nos une".

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha destacado la capacidad de Tudela de Duero para "conservar sus tradiciones sin dejar de mirar al futuro" y ha asegurado que el espárrago "no es solo gastronomía, sino que es también paisaje, cultura, esfuerzo agrícola y memoria compartida". Asimismo, Canales ha puesto en valor la relación entre las dos Tudelas, recordando que "los territorios crecen cuando comparten, cuando cooperan y cuando reconocen lo mucho que tienen en común".