El Ayuntamiento de Tudela reedita el libro 'La Puerta del Juicio', de Diego Carasusán y Blanca Aldanondo

Reeditado el libro 'La Puerta del Juicio', de Diego Carasusán y Blanca Aldanondo. - BLANCA ALDANONDO

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela, a través de la EPEL Tudela Cultura, ha reeditado el libro 'La Puerta del Juicio', obra de los autores de la ciudad Diego Carasusán y Blanca Aldanondo.

Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, ha sido el encargado de presentar a los autores del libro, destacando la importancia patrimonial de esta "joya" de la ciudad de Tudela y el interés que esta publicación tiene para su divulgación.

Se trata de la cuarta edición de esta obra -que se encontraba descatalogada-, que ya ha vendido 3.000 ejemplares y, gracias a la cual, este pórtico de la Catedral de Tudela -datado del siglo XIII- ha sido protagonista de más de 50 charlas en toda España e, incluso, en el Instituto Cervantes de París (Francia).

El libro presenta una recreación virtual de cómo pudo ser la policromía que lució en este pórtico cuando fue levantado hace 800 años, además de recuperar el significado de las 150 escenas que conforman la portada.

Los autores han desgranado en la presentación las novedades de esta publicación. La principal de ellas es la renovación de la colección de fotografías de las 150 escenas que componen el pórtico tras la reforma integral a la que fue sometido entre los años 2018 y 2019, algo que permite disfrutar de los detalles y policromía recuperada tras los citados trabajos de restauración.

Se han incluido, además, artículos y nuevas interpretaciones de algunas de las escenas de la puerta, consiguiendo en esta nueva edición tener un estudio actualizado y completo.

El libro ya está a la venta, al precio de 15 euros por ejemplar, en la sede de la EPEL Tudela Cultura, ubicada en la Casa del Almirante (calle Rúa, 13), y en librerías de Tudela. La tirada inicial de esta nueva edición ha sido de 320 ejemplares.