Azkoyen concentra su actividad de Coffee&Vending Systems y Payment Technologies a través de una nueva filial

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Azkoyen ha dado luz verde al proyecto de reorganización societaria por el que Azkoyen S.A. segregará la actividad industrial y comercial que integra los negocios de Coffee & Vending Systems, así como los de Payment Technologies, y la traspasará en bloque, por sucesión universal, a una sociedad de nueva creación denominada Azkoyen Vending & Payment Solutions, S.L. (VPS), participada al 100% por Azkoyen S.A.

Según el proyecto aprobado, la operación se acoge al régimen simplificado y no implica reducción del capital ni de los fondos propios de Azkoyen S.A., que recibirá el 100% de las participaciones de la nueva filial.

Tras la operación, Grupo Azkoyen reforzará su estructura como holding, concentrando funciones corporativas y de supervisión, mientras que la nueva filial asumirá la actividad industrial y comercial de la división VPS como cabecera de su subgrupo. La otra división es Time&Security, cuya cabecera es Primion Technologies, GmbH, también íntegramente participada por Azkoyen, S.A, según ha explicado la empresa en una nota.

Juan José Suárez, presidente ejecutivo de la compañía, ha valorado positivamente el respaldo del accionariado. "La aprobación de este proyecto por parte de la Junta nos permite avanzar hacia una estructura más ordenada y eficiente, que creará mejores condiciones para el crecimiento y la generación de valor para todos nuestros grupos de interés en cada una de las dos divisiones", ha señalado.

Entre los objetivos de la operación figuran optimizar la gestión y el seguimiento de resultados de la división VPS, facilitar una asignación más eficiente de recursos dentro del grupo y distinguir con mayor claridad las actividades y métricas de cada negocio frente a accionistas, clientes y proveedores.