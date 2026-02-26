El Banco de Sangre registra 25.172 donaciones en 2025, un 2,4% más que en el año anterior

Archivo - Una bolsa de sangre. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre de Navarra ha registrado en 2025 25.172 donaciones de sangre, un 2,4% más que en el año 2024, cuando se llevaron a cabo 24.573 donaciones. Del total de donaciones, 4.336 fueron de plasmaféresis y 1.205 aféresis multicomponente (de plaquetas y plasma).

Según recoge el Banco de Sangre de Navarra en su memoria anual, el 65,26% de las donaciones proceden de personas de entre 45 y 70 años. Destaca también la donación de personas de la franja de edad entre 26 y 44 años, que representa el 24,95% del total. La edad media de los y las donantes es 47,5 años, dos años más que la media del año 2024.

"Por lo tanto, el perfil del donante se va envejeciendo por lo que es importante atraer donantes jóvenes para asegurar la sostenibilidad del sistema de donación en el largo plazo", subrayan desde el Ejecutivo foral.

Cada año son más los nuevos donantes. En 2025 Navarra recibió a 1.553 donantes nuevos: 786 mujeres y 767 hombres. Cabe destacar también que, durante el año 2025, 12.889 personas donaron al menos una vez, siendo 10.075 donantes habituales, es decir, con cinco o más donaciones realizadas.

Con estos datos, el Banco de Sangre destaca la importancia de donar sangre para "crear un suministro seguro y sostenible que pueda estar siempre disponible para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario". Por este motivo, anima a los ciudadanos a donar sangre, especialmente a las nuevas generaciones, con el objetivo de que el banco de donantes se siga regenerando.