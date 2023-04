Barkos apuesta por un "auzolan político e institucional" para reclamar las inversiones "que el Estado debe a Navarra"

Critica que la financiación local para el trienio 2023-25 "llegará a las grandes corporaciones" pero no a las "pequeñas poblaciones"



PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos, ha apostado por un "auzolan político e institucional" entre el Gobierno, el Parlamento y los ayuntamientos para hacer frente a "retos" como el cambio climático o el estado del bienestar. También para reclamar al Estado las inversiones que "debe a Navarra".

En su intervención al inicio de un encuentro con candidatos de la coalición a las elecciones forales y municipales, Barkos ha destacado que en los próximos comicios del 28 de mayo la sociedad debe tomar la "decisión fundamental y estratégica" de "si continuamos el rumbo iniciado en 2015 de la mano de Geroa Bai".

En este sentido, ha afirmado que la coalición tiene "la oportunidad y la capacidad" de "mantener" y "fortalecer" ese "cambio de rumbo" porque en los próximos cuatro años habrá que "tomar decisiones esenciales en todos los ámbitos de la política", en el Ejecutivo, el Parlamento y los ayuntamientos.

Decisiones relacionadas con el cambio climático, que "ya nadie niega". Ha destacado que en este mes de abril estamos viviendo "una sequía y un peligro de incendios" que hace "replantear de manera muy importante nuestro modelo, no ya energético, sino económico". Una sequía que "afecta al agro navarro pero también a una industria esencial como es la conservera". Unos "retos" que necesita una "respuesta integral en el conjunto de los ámbitos de toma de decisiones políticas".

Otra cuestión que habrá que afrontar, ha continuado Barkos, es el estado del bienestar "que pensábamos tan consolidado" y que empieza a demostrar "carencias" o que "en algo a quedado viejo el modelo que tenemos, como es el caso de la sanidad". Por todo ello, ha llamado a trabajar un "auzolan político e institucional" que ponga el foco en las políticas que "realmente llegan al centro de la ciudadanía".

En este sentido, la candidata ha criticado el anuncio del Departamento de Cohesión Territorial de que la programación local "tendrá para el trienio 2023-25 una partida de 21 millones de euros" frente a los 34 millones del trienio 2012-19. Una financiación, ha asegurado, que "llegará a las grandes corporaciones" pero no a las "pequeñas poblaciones" porque "no hay dotación económica". Situación, que "supimos afrontar y resolver" en la pasada legislatura, ha destacado. Ha recordado, además, que "han dejado una calva de tres años, 2020-22, sin dotación gestionada para la programación local"; algo que "no había ocurrido desde el Gobierno de Barcina".

Uxue Barkos ha manifestado que Navarra es una comunidad "con importantes responsabilidades que nos exigen tomas de decisiones muy importantes y muy potentes". "No lo conseguiremos invitando a ministras un día sí y otro también" ni "esperando que llueva el maná del encuentro partidario con Madrid y con Moncloa", ha indicado. "Lo conseguiremos si somos capaces de trabajar con honradez, con decisión, con empeño, con mucha cabezonería, la convicción de que hay que pelear cada una de las políticas, cada una de las inversiones", ha subrayado.

Al respecto, ha apostado por un "trabajo coordinado de las instituciones en lo que suponen las inversiones que el Estado debe a Navarra". "No podemos seguir peleándonos entre formaciones políticas en el Parlamento, entre los ayuntamiento de Tudela e Iruña y el Gobierno. No podemos seguir haciendo de nuestras instituciones un baluarte de partidos", ha defendido.

Por ello, ha insistido en un "auzolan institucional y político" para reivindicar las inversiones en infraestructuras que "el Estado debe a Navarra después de muchos años de sequía".

Uxue Barkos ha reprochado, también, la "cerrazón política que esta legislatura nos ha impedido desarrollar un avance en la Lorafna" y que "ha impedido durante más de 20 años llegar a tener un nueva transferencia". Una "cerrazón política que no seremos capaces de superar si no lo combatimos desde el Gobierno, el Parlamento y los ayuntamientos", ha insistido.

Por todo ello, ha reiterado la "apuesta estratégica" de Geroa Bai por un "auzolan político e institucional que nos permita dar una respuesta más fuerte a los retos que tiene la sociedad navarra" y para hacer una Navarra "mucho más fuerte, que tenga instituciones valientes al frente".