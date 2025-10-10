Beatriz Lecumberri, Premio Teobaldo al Periodista Navarro

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Beatriz Lecumberri recibirá el Premio Teobaldo al Periodista Navarro que concede la Asociación de Periodistas de Navarra.

Lecumberri ha sido reconocida por la asociación "por su cobertura de la situación en Gaza, bajo todas las miradas, en decenas de informaciones publicadas en el periódico El Pais y en particular por el reportaje 'Objetivo: Matar al periodista". "Beatriz describe los hechos, de toda índole, con absoluta profesionalidad", ha señalado la asociación.

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Navarra, en reunión celebrada el 8 de octubre, decidió los profesionales que este año recibirán el galardón Teobaldo a la buena labor realizada en diferentes categorías y campos del periodismo. El acto de entrega de las distinciones tendrá lugar el 17 de octubre, viernes, en el restaurante El Colegio, del Colegio de Médicos de Navarra.

También será reconocida María José Echeverría con el Teobaldo al trabajo de periodismo local, por su trabajo en el área de sanidad del Diario de Navarra y en especial por sus seis informaciones acerca de la salud infantil.

Otra de las periodistas galardonadas es Michelle Unzué, quien recibirá el Teoabaldo al trabajo periodístico de cultura, por su web 'Qué ver en Orlando', una página que nace tras detectar una carencia de contenidos informativos en español sobre esta ciudad norteamericana. "Contempla contenido de ocio, cultura, gastronomía, lugares y entrevistas realizados de manera profesional y pulcra. Michelle, que ahora vive en esta ciudad norteamericana, es periodista libre y realizó el mismo proyecto cuando residió en Dinamarca y en China", ha explicado la asociación.

La periodista Amaia Otazu recibirá el Teobaldo al trabajo periodístico de promoción de los municipios y concejos de Navarra - Premio Merindad de Olite, por su labor informativa en la Cadena Ser Navarra y como corresponsal en esta Comunidad del periódico El Pais, donde ha publicado reportajes de usos y costumbres de localidades navarras, exportando la imagen y la cultura de los mismos.

El Teobaldo a la fotografía de prensa será para Juan Pedro Urdíroz por una foto de un partido de pretemporada, Osasuna-Mirandés, en el campo de la Peña Sport de Tafalla.

Marisa Lacabe será galardonada con el Teobaldo al trabajo de periodismo sobre igualdad, por su "extenso trabajo informativo en el espacio 'Más de uno Pamplona' en la cadena radiofónica Onda Cero Navarra, en especial por las entrevistas y, en concreto, por el programa especial con motivo del 'Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia', donde, acompañada de varias mujeres conocimos las experiencias de emprendedoras en Ciencia y Tecnología".

Además, Victoria de Julián recibirá el Teobaldo al trabajo de periodismo de economía y de empresa por el reportaje titulado 'Epidemia de desesperación', publicado en la revista Nuestro Tiempo. "Se trata de un trabajo profesional y profundo acerca de las consecuencias de la globalización y de la pandemia que ha destruido empleos, cercenando el sentido de comunidad, autoestima y orgullo, abocando en muchas ocasiones a la desesperación, asomándose incluso al suicidio, al alcoholismo y a las drogas, trasladando efectos graves tanto en la economía como en las empresas y, en definitiva, al desarrollo vital de muchos trabajadores", ha explicado la asociación.

Unai Yoldi será galardonado con el Teobaldo al trabajo de periodismo social "por su extenso y profesional trabajo de periodismo social publicado en el periódico Diario de Noticias de Navarra, destacando el seguimiento de los niños saharauis acogidos en nuestra comunidad, la asistencia a las personas mayores y otros, pero en especial, por el reportaje titulado 'El diagnóstico lo tiene ella, pero la enfermedad la sufrimos los dos', explorando el problema de cuidar y convivir con el Alzheimer en una cuidada información en la que entrevista al matrimonio formado por Maruja Polo, pamplonesa de 83 años, que convive desde hace cuatro con el Alzheimer, una enfermedad que afronta de la mano de su marido, Santiago Berastegui". "Un trabajo periodístico exquisito", ha destacado la asociación.

Cristina Rueda recibirá el Teobaldo al trabajo periodístico de sostenibilidad por su reporte 'Sostenibilidad y calidad en cada vaso de leche', en el que "consigue una pieza informativa muy completa desde un prisma de reportaje de marketing". "Conocemos una granja en la que desarrollan la producción integrada de leche elaborada de forma responsable, respetando el medio ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria, además de explicar cómo esa granja desarrolla también tres tecnologías sostenibles: Geotermia, Palcas Solares y Planta de Biogás, con la que produce electricidad para la planta y para la localidad en la que se sitúa", ha resaltado la asociación.

Por último, Lucas Domaica, periodista de Diario de Navarra, será galardonado con el Teobaldo al trabajo periodístico en defensa de los valores y de los derechos humanos, "por su delicada y amplia cobertura informativa de la DANA sufrida en Valencia, con decenas de reportajes, siendo realizados 16 de ellos sobre el terreno". "Lucas traslada de primera mano las consecuencias de la tragedia, las vivencias de las víctimas y las posibilidades de futuro con absoluta profesionalidad, dedicación e inmersión en los lugares azotados por el fenómeno natural", ha señalado la asociación.