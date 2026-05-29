La Bonoloto reparte más de 450.000 euros en Carcastillo y Burlada

Archivo - Foto de archivo de una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 9:31
PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto, celebrado este jueves, 28 de mayo, ha repartido un premio de primera categoría y otro de segunda categoría en las localidades navarras de Carcastillo y Burlada, superando los 450.000 euros en total.

El boleto acertante de primera categoría (seis aciertos), dotado con 396.326,49 euros, se ha vendido en la administración de lotería nº1, ubicada en Plaza, 8 de Carcastillo. También se ha validado otro boleto en Santa Pola (Alicante).

Por su parte, se ha vendido un boleto con un premio de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), dotado con 49.611,63 euros, en el despacho receptor 62.675, ubicado en la calle Mayor 36 de Burlada. Existen, además, otros dos boletos acertantes que se han validado en Majadahonda (Madrid), y en Palma de Mallorca (Illes Balears).

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha estado formada por los números 34, 4, 42, 26, 46 y 22. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.387.987,50 euros.

