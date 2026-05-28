La calidad del aire en Navarra es buena, según un informe de Medio Ambiente

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El estado global de la calidad del aire en Navarra es bueno, según el informe del año 2025 de la Dirección General de Medio Ambiente del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra. Este informe, accesible desde este jueves en la web de seguimiento del Ejecutivo foral, recoge anualmente los resultados obtenidos en las 11 estaciones desplegadas por el territorio que componen la red, gracias a 46 analizadores automáticos.

Así, el pasado año en ninguna ubicación se superaron los valores límite de PM10, PM2,5 (partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 y 2,5 micras, respectivamente), dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y benceno. Tampoco se superaron los valores objetivo de benzo(a)pireno y metales pesados en la estación en la que se determinan estos contaminantes.

Sin embargo, según las conclusiones del informe, sigue siendo necesario incidir en la reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera por parte de todos los agentes implicados, ya que a finales de este año deberá entrar en vigor la nueva Directiva (UE) 2024/2881, aprobada en 2024, que para esa fecha se debería trasponer a la normativa española. La Directiva exige para 2030 una reducción de los valores legales actuales y, con esos nuevos límites, se reduciría el margen de cumplimiento que presenta Navarra y se incumpliría el valor límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2) en la zona 'Comarca de Pamplona', según ha informado el Gobierno foral.

Es esta, la zona urbana más poblada, la que tiene más margen de mejora en relación a los objetivos de 2030. Como en el anterior informe, el esfuerzo lo deberá realizar especialmente en partículas PM10, y por la perspectiva de incumplimiento de valor límite de la Directiva en NO2, un gas asociado directamente a la combustión.

ESTACIONES MODERNAS Y ACREDITADAS

La Oficina de Cambio Climático de Navarra de la Dirección General de Medio Ambiente es quien se encarga de medir los niveles de concentración de los distintos contaminantes en el aire, las 24 horas de todos los días del año, gracias a una red de estaciones vigilancia de diferentes tipologías que están ubicadas de forma fija sobre el territorio. Los analizadores miden también parámetros meteorológicos como velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación y precipitación. Esta información tiene como fin ayudar a proteger la salud de las personas y el medio ambiente en conjunto. El pasado año Gobierno de Navarra invirtió en esta labor de vigilancia 333.816 euros.

Además, ha indicado el Ejecutivo, para garantizar que los resultados son correctos, los equipos de medición están homologados según las normas de referencia del sector y la tecnología de las estaciones se actualiza de forma continua. En abril de 2025 se ha obtenido para la estación de Pamplona- UPNA la acreditación como laboratorio según la Norma UNE/EN ISO/IEC 17025, y se han modificado analizadores de la estación urbana de Pamplona-Milagrosa, además de adquirir un equipo de medida simultánea para la estación suburbana de Olite, y un calibrador dinámico con destino al conjunto de la red. Estas inversiones han supuesto un desembolso de 69.915 euros.

Hoy la validez de las mediciones de los analizadores de Navarra en su conjunto oscila entre el 94,2 y el 98,9%; la publicación de esos datos a tiempo real a través la web específica, y su incorporación al sistema open data, permiten a la ciudadanía no solo conocer su situación respecto de los niveles de contaminación, sino también aplicar medidas preventivas o correctoras en la medida de sus posibilidades.