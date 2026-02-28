Cargos de IU del norte de España analizan las políticas migratorias y de diversidad desde el ámbito local

Presentación de la quinta edición del Encuentro Municipalista 'IU Norte'. - IUN

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Navarra (IUN) ha acogido este sábado la quinta edición del Encuentro Municipalista 'IU Norte'. Una jornada de trabajo político que, en esta ocasión, ha puesto el foco en los movimientos migratorios, las competencias institucionales y los modelos de gestión de la diversidad cultural en los municipios.

La cita ha reunido a representantes locales de toda la geografía del norte del país. Ha contado con la presencia de concejales y concejalas de Gijón, Javier Illana y Alejandro Farpón; Bilbao, Xabier Jiménez, y Logroño, Eunate Garcia, así como concejales de localidades de Aragón, Mónica Platero, concejala en Utebo y Fernando Escribano, concejal en Tarazona. Por parte de Navarra, han participado cargos públicos de Ansoáin, Carlos Jiménez; Villava, Javier Ibáñez; Berriozar, Iñaki Bernal; Barañáin, Ane Sánchez; Marcilla, Carmen Goñi y Tafalla, Carlos Montoya.

Según explican desde IUN, el encuentro busca "profundizar" en cuestiones que "afectan directamente a la convivencia y los derechos en los pueblos y ciudades". Por un lado los movimientos migratorios, con la intención de comprender "las causas y dinámicas actuales de la migración para superar discursos simplistas". También para estudiar el "reparto de responsabilidades entre el Estado y las Comunidades Autónomas" en este ámbito "y cómo esto impacta en la capacidad de acción local".

Asimismo, en el encuentro se han evaluado los "diferentes enfoques para fomentar la integración y la riqueza cultural en los municipios" y se ha analizado el proyecto de gestión de la diversidad cultural que se está desarrollando en el municipio de Berriozar.

Izquierda Unida ha subrayado "la vital importancia de fortalecer el municipalismo como espacio cercano a la ciudadanía donde se construyen los derechos del día a día". "Los ayuntamientos son la primera línea de atención a las personas, pero a menudo carecen de recursos o competencias suficientes. Por eso, el trabajo en común entre concejales de IU es estratégico", señalan desde la organización.

"Este encuentro busca no solo formar, sino tejer redes de colaboración estables. La coordinación entre cargos públicos de diferentes territorios permite compartir soluciones exitosas, evitar errores repetidos y presentar un frente común ante desafíos que trascienden las fronteras administrativas, como son las políticas de acogida e integración", ha valorado Iñaki Bernal.

Para Izquierda Unida de Navarra, este tipo de jornadas "reafirman el compromiso de la coalición con un municipalismo útil, valiente y comprometido con los derechos humanos, demostrando que la cooperación entre territorios es clave para avanzar en justicia social".