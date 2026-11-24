El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el candidato al Senado Ángel Moleón, y la presidenta de Navarra y secretaría general del PSN, María Chivite, en Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado este martes en Pamplona que las medidas que viene aprobando el Consejo de Ministros, como la subida del SMI o el aumento a 20 semanas del permiso por nacimiento y cuidado de los hijos, "siguen ahondando en la ganancia, en la consecución y en la conquista de derechos".

Cuerpo ha visitado este martes Pamplona con motivo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre para apoyar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cabeza de lista del PSN al Congreso por Navarra, Elma Saiz, en un encuentro en el que también han participado el candidato al Senado Ángel Moleón, y la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite.

Los ministros han atendido a los medios de comunicación junto al monumento al Encierro y posteriormente han dado un paseo desde la avenida de Roncesvalles hacia la calle Amaya y de ahí hacia la calle Estafeta, para hacer parte del recorrido del encierro, que les ha llevado hasta la plaza Consistorial.

Carlos Cuerpo ha destacado que en el Consejo de Ministros de este martes se han aprobado por ejemplo medidas para los autónomos que conllevan "reducción de cargas y simplificación, que tienen que contribuir también a aliviar, a mejorar el día a día de los autónomos, con lo cual seguimos trabajando en todos los colectivos importantes en nuestro país, en el ámbito social, pero también en el ámbito económico".

Asimismo, ha resaltado que se han aprobado limitaciones para los créditos al consumo, "poniendo topes a los intereses que se pueden cobrar, en este caso a los clientes financieros por créditos pequeños de corto plazo, donde los intereses que teníamos eran muchas veces abusivos".

Preguntado sobre la aprobación de estas medidas antes de las elecciones, Cuerpo ha defendido que "seguimos una agenda que llevamos en esta legislatura con un objetivo muy claro, que es crecer y proteger". "Crecer para que esa tarta sea cada vez más amplia y que podamos tener una llegada de la macroeconomía a la micro, que este crecimiento se note en el empleo, en los salarios, en el día a día de los ciudadanos, y proteger frente a distintos tipos de crisis, como estamos haciendo con la guerra de Irán y su impacto en precios energéticos. Son pasos alineados con lo que hemos venido haciendo en los tres últimos años", ha asegurado.

En esa línea, ha destacado que la semana pasada se aprobó "la subida del salario mínimo interprofesional, la subida también del sueldo de los funcionarios, y estamos a punto de tener sobre la mesa ya el dato final de precios para la subida de las pensiones, que conoceremos este viernes 27 y damos, por lo tanto, también un mensaje de confianza a los pensionistas".

Respecto a Navarra, Carlos Cuerpo ha destacado que la Comunidad foral "ha sido uno de los motores de crecimiento, de industrialización para España". "Es una de las regiones no solo con una mayor presencia de la industria, sino también una mayor presencia de trabajos de alta cualificación. Es una de las regiones donde más impacto está teniendo el plan de recuperación. Estamos hablando de la llegada de 1.500 millones del plan de recuperación para promover grandes proyectos industriales en el ámbito del automóvil, de la energía renovable, del hidrógeno limpio, de los cuidados, del PERTE de la salud avanzada, en el ámbito agrícola. Para nosotros Navarra es una prioridad en el ámbito económico y creemos que tiene que seguir liderando también", ha indicado.

SAIZ: "LAS ELECCIONES VAN DE SEGUIR AVANZANDO O DE INVOLUCIÓN"

Por su parte, la cabeza de lista del PSN al Congreso, Elma Saiz, se ha detenido en dos medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministro. En primer lugar, "las 20 semanas de permisos de maternidad y paternidad pagados al 100% por la Seguridad Social, intransferibles, para ambos progenitores, porque los cuidados son cosa de dos, no solamente de las madres, y estos permisos de maternidad y paternidad nos colocan a la vanguardia en el mundo en corresponsabilidad".

En segundo lugar, ha mencionado la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar. "No es suficiente, pero sin lugar a dudas es un paso adelante en derechos", ha indicado.

Tras ello, Elma Saiz ha afirmado que "de eso van las elecciones del próximo domingo, van de seguir avanzando en derechos, en protección social, en rigor en el desarrollo económico de nuestro país, o de una auténtica involución en derechos, que es lo que plantea esa unión de UPN-PP y Vox".