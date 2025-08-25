Unas catas en el paseo de Sarasate para la localizar redes de abastecimiento causarán alteraciones de tráfico

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Durante los próximos días, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a realizar tres catas en el Paseo de Sarasate de la capital navarra para corroborar datos hidráulicos y de localización de las redes de abastecimiento y saneamiento que disponen bajo la zona.

Este martes comenzarán los trabajos de la cata 1, que provocarán el cierre durante varios días, previsiblemente hasta mediados de septiembre, del vial sur del paseo de Sarasate desde la avenida de San Ignacio, con las consiguientes modificaciones para el tráfico de vehículos y villavesas, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Empezando desde el bordillo más cercano al paseo, se ejecutará una zanja transversal al vial para poder realizar las comprobaciones oportunas de las redes. Toda la zona afectada por el corte de tráfico y las obras que se van a hacer ha sido señalizada y balizada. Los datos que se van a recabar son fundamentales para ajustar el proyecto de renovación de esas redes de abastecimiento y saneamiento que el Ayuntamiento de Pamplona ha licitado como parte del contrato de reurbanización del propio paseo.

Este lunes se ha iniciado la llamada cata 2 en la zona noreste del paseo, a pocos metros de la parte trasera de la marquesina que ubica la parada del transporte urbano comarcal. Se trata de una actuación aparentemente sencilla, cuyos trabajos pueden acabar hoy mismo, para localizar una tubería de abastecimientos y corroborar tanto su material como su diámetro, según ha explicado el Consistorio.

La semana que viene arrancarán los trabajos de la cata 3, que no tendrán afecciones el tráfico, pues se llevarán a cabo en la acera del edificio del Banco de España en la avenida de San Ignacio, en la zona del antiguo aparcamiento de bicicletas. Se prevé que esos trabajos se desarrollen durante dos días.

Los trabajos que se van a realizar provocarán afecciones al tráfico rodado, tanto para los vehículos que accedan al paseo de Sarasate como para las villavesas del transporte urbano comarcal. A partir del martes, y hasta que finalice la actuación, se cerrará al tráfico el vial sur del paseo de Sarasate desde la esquina con la avenida de San Ignacio. Podrán transitar únicamente los camiones de recogida de residuos, que deberán utilizar como salidas la calle García Castañón o la calle del Vínculo, pues la cata que se lleva a cabo genera una zanja que atraviesa la calzada en las inmediaciones de Yanguas y Miranda frente al Parlamento.

En cuanto a los cambios en las villavesas, las obras afectarán en horario diurno a las líneas L3, L8, L10 y L15. Las líneas L3 y L10 bajarán la avenida de San Ignacio y girarán por la calle Estella hasta retomar Yanguas y Miranda y pasar por delante del Parlamento para volver a retomar sus recorridos habituales. La L3 parará en San Ignacio y en San Lorenzo; la L10 tendrá parada alternativa en San Ignacio. La L8, por su parte, continuará por Conde Oliveto y bajará por Yanguas y Miranda hasta Sarasate. Parará en Conde Oliveto y en Navas de Tolosa con San Antón. La L15 cambiará de sentido en Príncipe de Viana y, en lugar de bajar por San Ignacio a Sarasate, se dirigirá a Yanguas y Miranda y parará frente a El Corte Inglés.

Respecto al servicio nocturno, las líneas N2, N4, N7 y N9 pararán en el paseo de Sarasate en la parada existente frente al Parlamento de Navarra.