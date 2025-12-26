Las catedrales de Tudela y Pamplona acogerán este domingo las misas de clausura del Jubileo de la Esperanza

Archivo - El arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, presidirá las eucaristías para clausurar el Jubileo de la Esperanza. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló Avellanas, presidirá este domingo, 28 de diciembre, las eucaristías que se celebrarán en las catedrales de Tudela, a las once de la mañana, y de Pamplona, a las cinco de la tarde, para clausurar el Jubileo de la Esperanza.

El Jubileo comenzó el 29 de diciembre de 2024. En aquel momento, Florencio Roselló subrayaba que "se trata de vivir un año especial, de revisar cómo es nuestra relación con Dios a través de las relaciones con nuestros hermanos. En definitiva, es una oportunidad para renovar nuestra vida cristiana, en muchas ocasiones cautiva de la rutina y de las costumbres", recuerdan desde el Arzobispado en una nota de prensa.

Desde el año 1300 A lo largo de este año, los dos templos jubilares han acogido decenas de celebraciones del Jubileo, con grupos profesionales (abogados, poetas, deportistas, agricultores, arquitectos...), religiosos (vida consagrada, catequistas, scouts, sacerdotes, apostolado seglar...) o por arciprestazgos (Pamplona-Roncesvalles, Tafalla, Solana Sur, Corella-Tudela...).

La celebración del Jubileo se remonta al año 1300, cuando el papa Bonifacio VIII planteó que se celebrara cada cien años. Muy pronto se decidió que tuviera lugar cada 50 años y desde 1475 hay un Jubileo cada 25 años, por decisión del papa Pablo II. No obstante, este es el segundo del siglo XXI, ya que en 2015 se celebró un Jubileo con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que estuvo dedicado a la misericordia. Y el próximo, también extraordinario, tendrá lugar en el año 2033, para conmemorar el año de la Redención, el dos mil aniversario de la muerte y la resurrección de Jesucristo.