CCOO pide incluir en el Amejoramiento un bloque de derechos sociales y laborales que reconozca el "empleo de calidad"

PAMPLONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, ha defendido este viernes que se incluya en el Amejoramiento del Fuero un bloque dedicado a derechos sociales y laborales en el que se "reconozca explícitamente el derecho a tener un empleo de calidad".

Romeo, que ha intervenido en la ponencia del Parlamento de Navarra que estudia la actualización de la Lorafna, ha afirmado que este bloque de derechos sociales y laborales debe tener "rango político y normativo, con objetivos claros, que pasan por garantizar un empleo digno para la sociedad navarra, reducir la creciente desigualdad, y garantizar la protección social".

El dirigente sindical ha señalado que "la Navarra de hoy es muy diferente a la de 1982 -cuando se aprobó el Amejoramiento" y ha explicado que "hoy tenemos una estructura productiva más compleja y un incremento de la desigualdad alarmante". Tras ello, ha afirmado que "la Lorafna apenas habla de derechos sociales y laborales, apenas habla de cohesión social, y no hay autogobierno real si los derechos sociales no están garantizados".

Josema Romeo ha afirmado que "el trabajo no puede seguir siendo un elemento secundario en el marco institucional" y por ello ha pedido el reconocimiento explícito del "derecho a tener un empleo de calidad". "El empleo digno constituye el principal instrumento de cohesión social y de reducción de las crecientes desigualdades que atraviesa nuestra sociedad. Un empleo estable, con un salario suficiente y con derechos laborales determina de manera directa que los navarros y las navarras puedan desarrollar sus proyectos vitales y que puedan hacerlo en igualdad de condiciones", ha señalado.

RECONOCIMIENTO A LOS SINDICATOS

El secretario general de CCOO de Navarra ha defendido que "la Lorafna debe responder a los problemas reales del mercado laboral navarro, reconociendo el papel de los sindicatos y fortaleciendo la negociación colectiva como garantía para articular derechos, salarios y condiciones laborales justas". "La Lorafna debe proteger e impulsar el diálogo social porque tiene una enorme trascendencia en nuestra comunidad. Ha demostrado ser una herramienta útil para resolver conflictos, para generar riqueza y para avanzar", ha indicado.

De hecho, Romeo ha propuesto incluir en la actualización del Amejoramiento una disposición preliminar para recoger el "reconocimiento del papel de los sindicatos en el diseño de las políticas públicas, tal y como reconoce el Tratado de la Unión Europea".

Además, ha señalado que para CCOO "la defensa de las competencias propias de Navarra constituye un elemento esencial para garantizar un autogobierno eficaz y próximo a las necesidades de la ciudadanía de Navarra" y en este sentido ha afirmado que la reciente solicitud del Gobierno de Navarra al central para la transferencia de la competencia en materia de inspección laboral y de Seguridad Social "representa un paso positivo y necesario".

Según ha indicado, "ejercer esta competencia ayudaría a reducir uno de los peores indicadores socioeconómicos que tenemos como comunidad, la alta siniestralidad laboral, obligar a las empresas navarras a cumplir la ley de prevención y sancionar a quienes no lo hagan".

DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En otro apartado de su intervención, Josema Romeo ha reivindicado la importancia de los servicios públicos y ha señalado que "Navarra ha sido históricamente referente en sanidad y en educación públicas, pero los sucesivos recortes, privatizaciones, las interminables listas de espera o los elevados ratios de número de alumnado por aula han provocado enormes grietas que han deteriorado la calidad de nuestros servicios públicos y las condiciones laborales de los profesionales que prestan estos servicios". "Urge actuar en este ámbito", ha indicado.

Así, ha considerado que "el Gobierno de Navarra debe garantizar la gestión pública, evitar privatizaciones encubiertas, proteger los derechos del personal que presta estos servicios e invertir más presupuesto en el Estado del Bienestar".

RECONOCER EL ACCESO A LA VIVIENDA

Además, Romeo ha puesto también el foco en el acceso a la vivienda, "un derecho fundamental recogido en la Constitución". "La crisis de acceso a la vivienda, el encarecimiento de los alquileres y la insuficiencia de vivienda pública están generando una creciente exclusión residencial que afecta especialmente a jóvenes, familias con bajos ingresos y colectivos vulnerables", ha indicado.

Por ello, ha considerado que "la Lorafna actualizada debe contemplar de manera explícita la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna, estable y asequible, estableciendo mecanismos efectivos de intervención pública y coordinación entre las instituciones con el fin de proteger este derecho y reducir la creciente desigualdad entre propietarios e inquilinos".

Durante su intervención, Josema Romeo ha hecho también referencia al contexto político y social, que ha considerado "marcado por preocupantes dinámicas de involución democrática y de rearme". "Por ello resulta especialmente necesario reforzar los marcos institucionales que garantizan la participación, el pluralismo y el equilibrio de poderes", ha indicado.

Romeo ha afirmado que "los ataques que sufrimos los agentes sociales, la extensión de bulos, las restricciones al debate democrático sobre cuestiones de evidente interés social y la creciente tendencia a reducir derechos colectivos debilitan la calidad democrática y erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones".