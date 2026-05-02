La CHE advierte de "crecidas súbitas importantes" en cauces menores en los tercios occidentales de la Cuenca del Ebro

Mapa con los avisos meteorológicos por lluvias en la cuenca del Ebro.
Mapa con los avisos meteorológicos por lluvias en la cuenca del Ebro. - CHE
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 16:13
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PAMPLONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" en barrancos y cauces menores dentro de buena parte de los dos tercios occidentales de la Cuenca del Ebro.

Las comunidades autónomas afectadas serían Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón (Huesca y Zaragoza), y Castilla - La Mancha (Guadalajara).

La CHE hace este aviso después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se haya activado este sábado por la tarde avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas (al menos 15 a 30 l/m2 en 1 hora).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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