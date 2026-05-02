La CHE advierte de "crecidas súbitas importantes" en cauces menores en los tercios occidentales de la Cuenca del Ebro

Mapa con los avisos meteorológicos por lluvias en la cuenca del Ebro. - CHE

PAMPLONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" en barrancos y cauces menores dentro de buena parte de los dos tercios occidentales de la Cuenca del Ebro.

Las comunidades autónomas afectadas serían Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón (Huesca y Zaragoza), y Castilla - La Mancha (Guadalajara).

La CHE hace este aviso después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se haya activado este sábado por la tarde avisos amarillos y naranjas por lluvias intensas (al menos 15 a 30 l/m2 en 1 hora).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.