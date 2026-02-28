Chivite advierte de una "agenda" que busca "extender la duda" sobre la seguridad para "controlarnos a través del miedo"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha advertido de una "agenda premeditada que, con la excusa de la falta de seguridad, quiere controlarnos a través del miedo". Ha llamado a "poner pie en pared" y "blindar la convivencia" frente a quienes pretenden "extender la duda sobre nuestra seguridad".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día de la Policía Foral que se ha celebrado este sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Una celebración en la que se han hecho entrega de metopas honoríficas y medallas de servicios distinguidos a personas e instituciones que han colaborado de manera destacada con el cuerpo policial, así como a agentes del propio cuerpo.

En su discurso, Chivite ha felicitado a las personas que componen la Policía Foral por "cumplir con éxito" su mandato de servicio público. En este sentido, ha indicado que, en 2025, el cuerpo autonómico instruyó 46.181 expedientes, que representan a personas que reivindicaban "amparo, restitución o justicia" y que, "ante una situación de vulnerabilidad" confiaron "en la profesionalidad de la Policía Foral". Gracias a ella, ha remarcado, "la ciudadanía navarra disfruta de una alta percepción de seguridad".

"Sabernos seguros nos hace más libres", ha subrayado Chivite, que ha advertido que "cada vez existe un mayor empeño en extender la duda sobre nuestra seguridad" y en "desplegar sospechas sobre una supuesta impunidad de los agresores que desde luego no responde a la realidad". "Existe una agenda muy premeditada que, con la excusa de la falta de seguridad, quiere controlarnos a través del miedo", ha censurado, para alertar de que "infundir miedo es el paso previo al recorte de derechos y oportunidades".

"Navarra no puede caer en esa trampa. Navarra es otra cosa. Ante el retroceso debemos poner pie en pared. Ante el ruido, debemos reforzar nuestra estabilidad. Ante el miedo, hay que blindar la convivencia", ha reivindicado. En este sentido, ha destacado que la Policía Foral "debe ser una aliada del proyecto colectivo que es Navarra".

María Chivite ha manifestado que "proclamar una Navarra segura no es cruzarnos de brazos y ponernos una venda ante la comisión de posibles delitos". Ha afirmado que "somos conscientes de que tenemos muchos e importantes desafíos en materia de seguridad pública a los que tenemos que seguir haciendo frente. Dejando claro que quien la hace, la paga".

En este marco, ha destacado que, desde que es presidenta, "los recursos públicos destinados a la Policía Foral han aumentado un 63%" y se ha elevado el número de agentes "hasta su techo histórico". También se ha comprometido a impulsar "unas infraestructuras a la altura de la exigencia que se le requiere al cuerpo". Así, ha avanzado que "estamos a punto de culminar la adquisición de los terrenos" de la nueva sede central de la Policía Foral y avanzando en el proyecto de urbanización de lo que será el nuevo Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias de Aranguren.

Asimismo, ha puesto en valor la implementación de "importantes cambios operativos" con la planificación y ejecución de "más de una decena de planes de acción específicos dirigidos a la lucha contra el delito, como el plan de ocio nocturno, el plan frente a la violencia contra las mujeres, el que hace frente al tráfico de drogas, el de prevención de robos en domicilios o las intervenciones en zonas tensionadas".

La presidenta se ha referido, también, a las actuaciones en materia de violencia de género, "en una semana especialmente dolorosa" tras el asesinato de una mujer en Sarriguren. Así, ha detallado que en 2025 la Policía Foral gestionó 1.082 asuntos de violencia con la mujer y, en estos momentos, da protección a un total de 700 mujeres.

Chivite ha defendido que "la responsabilidad de detener el machismo es colectiva" y que "todos tenemos que denunciar ante la más mínima sospecha, porque a veces ellas no pueden hacerlo". Ha destacado que "en Navarra nunca se han destinado más recursos que ahora a combatir y erradicar la violencia machista" y ha afirmado que "contamos con un sistema de prevención, protección y atención a las mujeres sólido y en continua mejora".

UN AUMENTO DE PLANTILLA "COHERENTE" CON LA ASUNCIÓN DE TRÁFICO

María Chivite se ha referido, además, a la asunción de la competencia de Tráfico que "ya no es una aspiración de futuro" sino "una realidad del presente" tras "un trabajo intenso y de un compromiso político e institucional mayoritario". "Ese mismo compromiso con su consecución, lo tenemos ahora con su despliegue efectivo", ha aseverado.

La presidenta ha indicado que la Policía Foral hizo en 2025 más de 152.000 pruebas de alcohol; más de 9.000 de drogas; y realizó controles de velocidad a cerca de 370.000 vehículos. Datos que acreditan, ha resaltado, la capacidad del cuerpo autonómico para "asumir en exclusiva la vigilancia y control del tráfico en Navarra".

Un proceso "complejo y gradual, que deberá estar completamente desplegado en dos años" y que implica, ha señalado, "una redimensión de la plantilla". Por ello, ha reclamado al Estado "un aumento de la plantilla coherente con la de una policía integral que tiene competencias exclusivas, que quiere seguir creciendo en recursos y funciones".