Chivite analiza con el director ejecutivo de Siemens Gamesa la aportación de la compañía al sector eólico navarro

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibe a Vinod Philip, director ejecutivo de Siemens Gamesa - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mantenido este martes una reunión en el Palacio de Navarra con el director ejecutivo de Siemens Gamesa, Vinod Philip, para "analizar la aportación de la compañía al desarrollo del sector eólico en la Comunidad foral y el valor del ecosistema foral".

En el encuentro ha estado presente también el consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo.

Según han destacado desde el Gobierno en una nota, Siemens Gamesa es "una de las principales empresas empleadores de Navarra, que cuenta actualmente con 1.600 profesionales altamente cualificados, cuya labor consolida el liderazgo de Navarra en el sector eólico europeo".

Posteriormente, se ha producido también un encuentro de trabajo con representantes de Enercluster, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER).

Durante la reunión, desde el Gobierno de Navarra se ha destacado "la cadena de valor desarrollada en Navarra en todas las tecnologías renovables", y se ha hecho hincapié en que el "denso tejido industrial actualmente existente en la Comunidad cubre todos sus eslabones".

Además, se ha subrayado también "la capacidad industrial de Navarra en la fabricación tanto de componentes onshore (para la producción de energía a partir de aerogeneradores instalados en tierra firme) como componentes offshore (para aerogeneradores instalados en el mar, como torres de refrigeración, fundición y forja, convertidores de potencia, estructuras de elevación y transporte o composites), que aportan valor al sector eólico navarro".

En el encuentro, Chivite ha valorado que el sector renovable es "el tercer sector en Navarra en importancia, tras la automoción y la agroalimentación, y cuenta con una importante red industrial de más de 110 empresas, el 10% del empleo industrial y una facturación de 4.500 millones de euros, lo que supone un 5% del PIB de nuestra Comunidad".

Asimismo, ha recalcado que se trata del segundo sector exportador de Navarra, basado principalmente en la fabricación de aerogeneradores y sus componentes.