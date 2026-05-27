Chivite defiende una electrificación de la automoción europea que cumpla los objetivos de descarbonización consensuados

La Presidenta Chivite en su llegada a la Conferencia. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado en la Conferencia de Alto Nivel de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción (ARA) que se ha celebrado en Bilbao. El encuentro se centra en acelerar la transición hacia la movilidad sostenible y unificar posturas frente al paquete de automoción europeo, abordando el impacto de eliminar los motores de combustión.

Durante su intervención, en calidad de ponente del Comité Europeo de las Regiones en el EU Automotive Package, la presidenta Chivite ha subrayado que Navarra es "ejemplo de que el discurso pro movilidad eléctrica va acompañado de hechos y de resultados". Un modelo de impulso a la movilidad eléctrica, apoyado en un ecosistema regional en torno a la automoción y de colaboración público-privada, que tal y como ha indicado Chivite demuestra que "si hay voluntad y convicción, el modelo funciona y los resultados llegan". "Y el futuro puede ser muy esperanzador si lo hacemos bien y en tiempo", ha dicho.

En este sentido, Chivite ha señalado que "Navarra es puntera en movilidad electrificada en España" con el impulso al despliegue de los puntos de recarga y una transición energética que supone que ya en el año 2024, el 68 por ciento de la energía que se produjo fue renovable. Además, ha afirmado que "hemos superado nuestros propios objetivos en torno a la movilidad electrificada". "De hecho, el año pasado superamos el 34,2 por ciento de vehículos matriculados electrificados", ha expuesto. Fruto, todo ello, del "trabajo transversal que Navarra lleva haciendo años", ha afirmado.

Por ello, la presidenta ha reivindicado que "solo hay un camino si Europa quiere avanzar en su industria, en empleo de calidad y en autonomía energética". Y ha advertido de que "el contexto que vivimos debería ser definitivo para que quienes quieren parar, se den cuenta de que parar es acabar con la industria europea, con miles de empleos, pero también poner en cuestión el propio proyecto europeo".

Palabras de la dirigente navarra durante una cumbre, que ha reunido a las regiones europeas más punteras del sector, con Navarra como miembro clave y antigua presidencia. Un encuentro que destaca por los siguientes objetivos y temas clave: postura común ante la UE; mecanismo de Transición Justa mediante la creación de fondos y ayudas específicas adicionales para los territorios dependientes de la cadena de suministro del automóvil; y ejes estratégicos como fomentar el intercambio de buenas prácticas sobre conducción autónoma, combustibles sostenibles, capacitación laboral y fortalecimiento de la política industrial.

POSICIÓN DE LAS REGIONES EN LA INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT

La presidenta ha protagonizado una segunda intervención en la mesa redonda sobre el Industrial Accelerator Act. Es decir, sobre la Ley de Aceleración Industrial, una propuesta legislativa de la Comisión Europea diseñada para reforzar la competitividad del sector manufacturero, impulsar la reindustrialización y acelerar la descarbonización en el continente, ha informado el Ejecutivo foral.

En ella, Chivite ha apelado a avanzar desde los consensos alcanzados. Es decir, "desde la hoja de ruta ya establecida en Europa en el marco de las normativas de emisiones, del Pacto Verde, de la cohesión. Porque solo siendo coherentes, seremos creíbles ", ha dicho.

En su intervención en esta parte de la jornada, ha querido resaltar la importancia de la fabricación de vehículos pequeños y más asequibles, como el nuevo modelo que en unos días comienza a fabricar Volkswagen Navarra. Un tipo de producción que, según ha dicho, "va a ser un punto de inflexión para socializar la movilidad eléctrica". Advirtiendo, no obstante, que "sin ayudas e incentivos, tanto a la industria como a la ciudadanía, no se puede hacer una transformación de este calado, que es toda una revolución en términos sociales y de modelo".

Por todo ello, y en la vía del trabajo entorno al texto de la ponencia y a las enmiendas, Chivite ha apostado por "trabajar en común por lo común" y ha recordado que "quien no se transforme está destinado a no ser competitivo, a empobrecerse y a perder el tren del desarrollo".