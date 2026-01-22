Chivite desea que los Reyes acudan a Navarra para el eclipse de 2026 y para el Año Jacobeo de 2027

Los Reyes Felipe VI y Letizia conversan con la presidenta de Navarra, María Chivite (2d), durante la inauguración oficial de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en IFEMA Madrid, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

PAMPLONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha deseado que los Reyes de España regresen a la Comunidad foral con motivo del eclipse solar que tendrá lugar en verano de 2026 y de la celebración en 2027 del Año Jacobeo.

En declaraciones a los medios de comunicación, realizadas junto a la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, tras la visita de los Reyes al stand de Navarra en Fitur (la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid), Chivite se ha mostrado, "como navarra, muy agradecidos de que hayan querido visitar este stand".

"Sabemos del cariño que los Reyes tienen a esta comunidad. Como sabíamos que el rey tiene cierta querencia por la astrofísica, el elemento diferencial que nosotros hemos traído este año a Fitur es el fenómeno excepcional que vamos a vivir con el eclipse, sobre todo en la Ribera de Navarra, que es donde mejor se va a poder disfrutar y además es un lugar denominado Starlight, por lo tanto de cielos limpios. Y le hemos invitado a que pueda disfrutar de este fenómeno excepcional en la Ribera de Navarra", ha explicado Chivite.

Preguntada sobre la previsión de próximos viajes a Navarra por parte de los Reyes, ha remarcado que en "la última visita, algo les dije, porque el año 2027 volvemos a tener Año Jacobeo". "Ya estuvieron en el Año Jacobeo hace cuatro años, y esperemos que vuelvan a estar en Navarra para comenzar con nosotros el Año Jacobeo", ha apuntado.

Según Chivite, "se lo dije de manera informal cuando estuvieron en la visita en la que por primera vez vino la princesa Leonor como princesa de Viana a visitar la Comunidad, e insistiremos en que vengan al Año Jacobeo".

PROPUESTAS DE NAVARRA EN FITUR

Respecto a las propuestas ofrecidas por Navarra en Fitur, la consejera Esnaola ha remarcado que este año "tiene que ver con el turismo de naturaleza", ya que "tenemos unos paisajes envidiables respecto al resto de España". "Se trata de ponerlos en valor y de favorecer la práctica y la oferta de prácticas deportivas al aire libre, como el ciclismo, el senderismo, el triatlón, también el astroturismo, por supuesto, todo además vinculado con la etnogastronomía, el patrimonio cultural y el Camino de Santiago", ha manifestado.

Según Esnaola, "esta tarjeta de presentación de la que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas como navarros", también "nos vincula con la responsabilidad de cuidar" los paisajes. "Es lo que trasladamos a quien nos visita, que respete nuestro paisaje, respete nuestra esencia y se sienta un navarro, una navarra más cuando nos visite", ha remarcado.

En cuanto a las rutas que recomendarían, Chivite ha respondido que "depende de si les gusta la bicicleta", o "si les gusta más una ruta andando". Navarra, ha dicho, "tiene muchísimo senderismo", con "muchísimas" rutas identificadas "de distinto nivel, tanto de distancia como de complejidad". "Yo no sé si me quedaría con una, pero a mí la verdad que la que está en Larra-Belagua es una de las que más me gustan, donde además puedes alquilar bicicletas", ha subrayado.

Por su parte, Esnaola ha destacado que "tenemos la suerte de vivir en una comunidad que en apenas dos horas de viaje pasas de esquiar en Larra-Belagua a hacer bicicleta en Bardenas". "Pues si la presidenta se queda con Larra-Belagua, yo me quedo con la Bardena y recorrerla en bicicleta", ha manifestado.