Chivite destaca que Navarra es ejemplo de "equidad educativa" en la inauguración del curso 2026/27 en Marcilla

La presidenta de Navarra, María Chivite, preside el acto de apertura del curso escolar 2026-2027 . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha inaugurado este lunes el curso académico 2026/2027, en un acto celebrado en el instituto IES Marqués de Villena de Marcilla. Allí ha destacado solidez del sistema educativo público de Navarra y ha reivindicado la amplia cobertura pedagógica en materia de inclusión educativa.

En concreto, Chivite ha subrayado que, el instituto en Marcilla, "representa muy bien una parte importante de lo que es hoy la educación pública en Navarra". "Aquí estudian jóvenes con orígenes muy diferentes. Y eso hace que, en estas aulas, la diversidad no sea una cuestión teórica, sino una realidad cotidiana", ha indicado.

En ese sentido, ha señalado que "lo verdaderamente interesante es cómo se trabaja con ella". Y ha afirmado que "no hay un ranking PISA de la convivencia. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el verdadero objetivo de la educación". Porque, tal y como ha expuesto, "la excelencia de un sistema educativo no puede medirse solamente por cuánto aprenden quienes ya tienen más facilidades". A su entender, "también debe medirse por cuánto somos capaces de hacer avanzar a quienes parten de situaciones más difíciles". "Navarra ha hecho de esa combinación entre calidad y equidad una de las señas de identidad de su sistema educativo", ha dicho.

María Chivite se ha dirigido así a la comunidad educativa en un discurso en el que también ha reflexionado sobre los últimos resultados del informe PISA: "Nos plantean cuestiones que debemos analizar y sobre las que tenemos que trabajar. Sería un error no hacerlo. Pero también sería un error pensar que un informe puede resumir por sí solo la realidad de todo un sistema educativo".

Además, la presidenta ha puesto en valor los recursos necesarios para tener una educación de calidad: profesionales y espacios adecuados. "Por eso tiene sentido que hoy estemos aquí". Y ha reivindicado que "la educación, y sobre todo la educación pública, es la base sobre la que se levanta la Navarra social que no deja a nadie atrás".

Tras el en el acto de apertura oficial del curso se ha llevado a cabo una visita a las nuevas instalaciones educativas que el departamento de Educación ha impulsado en el centro, ampliando su capacidad docente y habilitando los espacios necesarios para la puesta en marcha en el centro en el próximo curso 27/28 de los estudios de Formación Profesional Básica en el ciclo de Peluquería y Estética.

En el acto han estado presentes junto a la presidenta, entre otros representantes, el consejero de Educación, Carlos Gimeno; el director general de Educación y Formación Profesional del Departamento, Gil Sevillano; Luis Calatayud Yuste, director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos; la presidenta del Consejo Escolar de Navarra, Alicia Ruiz; la alcaldesa de Marcilla, María Esther Villanueva; y la directora del IES, Mónica Sanz.

EL IES MARQUÉS DE VILLENA

El 48,6% del alumnado del IES Marques de Villena de la localidad es de origen inmigrante, lo que ha convertido la atención a la diversidad en una seña de identidad de este centro en el que se ha desarrollado el acto de apertura del curso educativo 26/27. Este curso, coincidiendo con el 60 aniversario del centro, se ha creado un grupo de mediadores para fortalecer la convivencia, anticipándose a la aplicación del nuevo Decreto Foral de convivencia, ha informado el Ejecutivo.

El instituto trabaja la educación emocional dentro del Programa Laguntza. Las actividades de educación emocional se trabajan en todas las áreas con una calendarización específica para desarrollar capacidades personales y sociales. El centro lleva tres cursos implementando los círculos restaurativos como herramienta para manejar la resolución de conflictos.

La ampliación del instituto ha contemplado la construcción de cuatro nuevas aulas y un departamento en la planta baja del instituto y de cinco aulas nuevas en planta primera. Además, se ha reformado la entrada del edificio en planta baja con un gran alero que protege a los usuarios de las inclemencias climatológicas, dentro de una remodelación integral de la entrada y del espacio de conserjería.

El interior del IES se ha adaptado para resolver las barreras arquitectónicas existentes y mejorar la evacuación del inmueble. También se ha ampliado la planta primera con un aula de ESO y se ha reubicado un cuarto de limpieza y un aseo de profesores. La superficie ampliada suma 540 m2 al centro, hasta alcanzar en total 5.778 m2 totales de superficie y la puesta a disposición del instituto de 10 aulas nuevas.

El departamento de Educación ha renaturalizado además el patio del centro a cargo de la firma Zamarguilea Integral Garten S.L.U. y se ha ejecutado por parte del Ayuntamiento de un sistema filtrante que amortigüe los efectos de las riadas en la localidad.

La obra ha sido desarrollada por Excavaciones Fermín Osés S.L. con un presupuesto de 1.974.356,17 euros, con el proyecto y dirección de obra a cargo de la firma Peralta Ayesa S.L.P. y con la dirección de ejecución y seguridad y salud de Magdalena Bengochea Felipe.

CENTRO REFERENCIAL

IES Marqués de Villena nació en 1966 como Colegio Virgen del Plú y, tras varias denominaciones, se convirtió en el actual IES Marqués de Villena. El centro mantiene la Certificación de Centro Excelente desde 2008, mediante auditorías anuales del Sistema de Gestión de la Calidad en los Centros (SGCC), revalidada tras la auditoría externa del curso 2023 / 24.

De los 700 estudiantes que tenía en el curso 2016-17 ha pasado a alrededor de 920 alumnos y 110 docentes en la actualidad con dos modelos lingüísticos, G y A. En su oferta académica se incluye la Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º), con Unidad de Currículo Específico (UCE) y Programa de Currículo Adaptado (PCA), Bachillerato en dos modalidades: Bachillerato General, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, sección plurilingüe de inglés, implantada desde 1º de ESO y extendida progresivamente a toda la etapa y colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA), que permite al alumnado obtener la titulación oficial de inglés, francés y también euskera sin salir del centro.

Desde el curso pasado, el centro forma parte de la Asociación de Bachillerato de Investigación, ESO para Personas Adultas (ESPA). El centro desarrolla además un refuerzo del conocimiento de la lengua castellana para estudiantes extranjeros escolarizados con desconocimiento del idioma.

El instituto actúa como cabecera del distrito, coordinando la adscripción de alumnado del IESO de Carcastillo y del Colegio de Falces. El alumnado del IES Marqués de Villena integra a las localidades de Marcilla, Milagro, Villafranca, Caparroso y Cadreita. En 3º ESO acude alumnado de Falces y en 1º de Bachillerato accede alumnado de Carcastillo, Mélida, Rada, Murillo el Fruto y Santacara.