Chivite destaca la "solvencia económica" de Navarra, lo que "desmiente" el "apocalipsis" de la oposición

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha destacado que, según la agencia de calificación crediticia Standard and Poor's, "estamos a solo dos escalones de la máxima calificación crediticia posible en solvencia económica". "Y esto supone reconocer el buen trabajo del Gobierno, desmintiendo todo ese apocalipsis económico que la oposición quiere trasladar al conjunto de la comunidad", ha añadido.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha incidido en que Navarra "goza de estabilidad presupuestaria, estabilidad institucional, y eso es precisamente lo que se acredita en el informe".

"Somos la comunidad menos endeudada de España. La economía navarra tiene mejor desempeño en términos económicos, en términos de riqueza, en términos de competitividad, y además está más orientada a la exportación. Y todo esto, además, lo hacemos compatible con ser la Comunidad que más invierte en políticas sociales", ha apuntado, tras considerar que "esto ratifica la buena gestión" del Gobierno.

Tras comentar que "gracias a los presupuestos que hemos ido negociando y aprobando año a año tenemos estabilidad", ha añadido que esta "solvencia" ha permitido "devolver 150 millones a los mutualistas, seguir ayudando a los jóvenes en esas ayudas a la emancipación, incentivos para la compra de vehículos eléctricos, incentivos para poner placas solares". "Y ahora, en este escenario en el que ya estamos trabajando, también nos va a permitir, a la espera, desde luego, de negociar con los grupos parlamentarios, una reducción fiscal para la gran mayoría de los contribuyentes navarros", ha manifestado.

A su juicio, "este círculo virtuoso de compromiso social y prosperidad compartida que caracteriza a nuestra tierra" es "una de esas claves del éxito que también se apuntan en ese informe". "Por supuesto que tenemos retos que afrontar, por supuesto que tenemos que aportar más mejoras a los servicios públicos, pero la posición de partida es buena y esto siempre facilita disponer de herramientas y de capacidad", ha apuntado Chivite.

Según ha comentado, ayer miércoles "el consejero de Industria -Mikel Irujo- y yo volvimos de Corea, de una misión que además de poner en valor las experiencias positivas, como la inversión de Mobis en nuestra comunidad, nos va a permitir también ese músculo industrial abierto al mundo para atraer nuevas empresas a nuestra comunidad". De manera que, "por mucho que algunos se empeñen, este Gobierno no solo está llevando a Navarra liderazgo económico y creación de empleo", sino también "liderazgo de inversión social".

Por su parte, la parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha valorado que "Navarra ha recibido un reconocimiento internacional que desmonta el relato catastrofista de la derecha", al obtener "un sobresaliente en solvencia económica". "Pese al ruido, pese a los ataques, Navarra avanza. Y la realidad de los datos les vuelve a dejar en evidencia. Porque Navarra no solamente mejora su solvencia económica, sino que está batiendo récords", ha añadido, tras criticar que "UPN, PP y Vox siguen anclados en ese falso relato, repitiendo que vivimos en una comunidad caótica, frágil, al borde del colapso". Ese discurso, ha dicho, "no solamente es falso", sino "muy dañino".