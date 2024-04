Chivite dice que la continuidad de Sánchez es una "muy buena noticia para los progresistas y demócratas de este país"

PAMPLONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que la continuidad del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es una "muy buena noticia para los progresistas y para los demócratas de este país", y ha destacado la necesidad de "humanizar la política" porque "detrás de los cargos estamos personas, no somos superhéroes".

Así se ha pronunciado este lunes en una rueda de prensa, después de que Sánchez haya anunciado que continúa al frente del Ejecutivo. Chivite, que ha querido trasladar al presidente "todo nuestro apoyo y nuestro ánimo", ha remarcado la necesidad de "marcar la frontera entre lo que es libertad de expresión y el todo vale, porque no es lo mismo, y entre el amplio abanico de tareas que supone gobernar y el asumir que en el cargo tiene que haber insultos, mentiras, ataques o desinformación".

"Debemos reencontrarnos todos los partidos políticos que por encima de la ideología creemos en la democracia y creemos que además debemos robustecer la democracia. El reencuentro no quiere decir que vayamos a coincidir en todo, el reencuentro no quiere decir que se elimine la crítica política. Quiere decir dialogar, quiere decir estar a la altura de los grandes retos y consensos que necesita nuestro país para seguir avanzando", ha apuntado.

En este sentido, ha apostado por "humanizar la política", porque "detrás de los cargos estamos personas, no somos superhéroes, somos personas que sufrimos, porque no somos de piedra, y si se ataca a nuestra familia ese sufrimiento es más profundo". "Tenemos que parar esa escalada de ruido, insultos, odio, manipulación, desinformación, porque lo que busca esta estrategia es deslegitimar la política, a quienes han sido democráticamente elegidos, y aleja a la ciudadanía de la política, para que nadie quiera asumir ningún tipo de compromiso, para que nadie quiera asumir ningún tipo de responsabilidad en política por miedo a todo ese daño personal y reputacional al que puede enfrentarse aunque esté sustentado en una mentira", ha dicho.

Según Chivite, "si consiguen alejar a la ciudadanía del compromiso con la política, lo siguiente es el autoritarismo, y por ende el fin de la democracia". "Por lo tanto, creo que es muy importante lo que está en juego y no debemos pensar que esto es una cosa simplemente de los políticos y para los políticos, es algo que nos concierne como sociedad y si no reaccionamos para que esto acabe, esa estrategia seguirá y además cada vez lo hará con más intensidad y con más crueldad", ha reivindicado.

En esta línea, ha considerado que "estos días que han pasado desde que hizo pública su carta creo que a la ciudadanía nos han servido para pensar, para reflexionar más profundamente sobre la necesidad de recuperar la mejor política y de volver a acercarla a la ciudadanía". "Por un lado, tenemos que llevar al centro del debate público lo que interesa a la ciudadanía: el empleo, la vivienda, la educación, la sanidad, y debemos hacerlo con serenidad, con respeto, con debate de ideas y con un tono adecuado. Y por otro lado, debemos fortalecer las instituciones para hacer una democracia mejor en la que todos convivamos desde nuestra pluralidad de ideas, que es precisamente lo que caracteriza a esta comunidad", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación, ha indicado que por el momento no ha podido hablar con el presidente Sánchez. "Sí que le transmití un mensaje el mismo miércoles de apoyo. Me ha respondido, pero no he tenido oportunidad de hablar con él. Yo, además, he respetado estos días que él mismo se ha dado para reflexionar y que creo que nos han servido a todos de reflexión", ha manifestado.

Por otro lado, ha añadido que "los socialistas tenemos un proyecto de país y de comunidad y vamos a seguir desplegándolo, porque en estos más de 145 años de historia del PSOE hemos sufrido muchos golpes, hemos pasado épocas muy duras, pero siempre hemos salido adelante, y ahora también". "Por eso hoy celebramos que nuestro secretario general, que nuestro presidente, siga adelante, pero no porque sea un superhombre, sino porque es un socialista comprometido", ha manifestado.

Ha añadido Chivite que "lo que trata de ocultar la desinformación" es "que este país mejora cuando los socialistas gobernamos, por eso no dejaremos de trabajar, de contar la verdad y de activar cuantas herramientas tengamos para parar a la ultraderecha, al populismo, a la desinformación y al odio que hay detrás de quienes mueven esos hilos y que además esparcen este discurso del odio".

Según ha apuntado, "los socialistas navarros vamos a seguir apoyando" a Sánchez, "a seguir apoyando ese proyecto para este país y siempre vamos a empujar para que Navarra y España continúen en esa senda del progreso, que es lo que quiere la mayoría social de Navarra y así lo dijo en las urnas el 23 de julio".

"Cada vez que nos intentan tumbar salimos más fuertes y hoy este partido tiene más energía, más ilusión y ganas de trabajar que nunca y esa fuerza es imparable. Yo creo en los navarros y en las navarras, creo en su empatía, creo que de verdad quieren pelear por más y mejor democracia, y por eso apelo a que afloremos ese compromiso cívico para que avancemos no sólo en calidad de vida, donde ya somos líderes, sino también en fortaleza democrática", ha subrayado.

A su juicio, "lo que caracteriza a la política estos días" es el "ruido, el insulto, la manipulación de determinados pseudo medios de información y, por lo tanto, creo que con esto lo que tenemos que hacer es construir más y mejor democracia, fortalecer nuestra democracia". También, según ha dicho, "los medios de comunicación tienen un papel muy importante", y "el ejercicio de la transparencia por parte de las instituciones públicas tiene que servir también para fortalecer la democracia"

En este sentido, Chivite ha indicado que "el insulto lo oímos prácticamente todos los días en el Parlamento de Navarra desde la derecha y desde la ultraderecha".