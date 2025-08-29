Chivite dice que le sigue "llamando la atención el silencio" de UPN sobre las palabras del alcalde de Valtierra

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha criticado las declaraciones "xenófobas" del alcalde de Valtierra, Manuel Resa, en relación con los menores migrantes y ha afirmado que le sigue "llamando la atención el silencio del principal partido político de nuestra Comunidad".

Chivite ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "el alcalde de Valtierra hace una rectificación reafirmando lo que dijo, porque en realidad no rectifica su posición". "Dice que no lo tenía que haber dicho, pero que sigue pensando lo mismo. Por lo tanto, rechazo nuevamente esas declaraciones xenófobas y que además incitan a la confrontación y al odio", ha indicado.

Tras ello, la jefa del Ejecutivo ha subrayado que le sigue "llamando la atención el silencio del principal partido político de nuestra Comunidad, una Comunidad en la que tenemos que preservar la convivencia entre todos los que pensamos de manera diferente pero también entre los que tienen origen diferente". "Creo que como responsables políticos garantizar la convivencia también es señalar estas declaraciones que son xenófobas y racistas en sí mismas", ha afirmado.