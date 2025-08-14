Chivite dice que la "prevención" es la "mejor herramienta" contra los incendios: "Es responsabilidad de todos"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la prevención de incendios es la mejor herramienta que podemos tener, es responsabilidad de todos, y desde luego al Gobierno lo que le preocupa es salvar vidas".

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación, durante el inicio de las fiestas de Tafalla, que ha esperado que "sean unas fiestas de disfrute, pero también de respeto", y que "como en muchos municipios de Navarra que empiezan hoy, se hacen en un marco de alerta máxima por incendios".

"La prevención de incendios es la mejor herramienta que podemos tener, es responsabilidad de todos, y desde luego al Gobierno lo que le preocupa es salvar vidas, salvar entornos, y que no se produzcan las malas noticias que estamos conociendo en otras comunidades", ha indicado.

También ha mostrado "empatía" con los agricultores "en estas circunstancias, que es verdad que se han visto afectados de primera mano por las restricciones del Gobierno". "Pero quiero también que entiendan que la preocupación del Gobierno es máxima, como digo, por preservar vidas y por preservar entornos", ha añadido.

En este sentido, también ha agradecido "la labor que han hecho los agricultores en el incendio de Carcastillo", pues "nos han ayudado muchísimo". En concreto, ha advertido de que el incendio "no está extinguido". "Está controlado, pero todavía siguen las labores de extinción", ha apuntado.