Chivite mantiene un encuentro institucional con Ángel Simón, presidente de Indra Group

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PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mantenido un encuentro institucional con el presidente de Indra Group, Ángel Simón, en la sede de la compañía tecnológica en Madrid. Se trata de la primera reunión entre ambos desde el nombramiento de Simón al frente de Indra Group.

Durante la visita, han abordado la evolución de la empresa, sus principales líneas estratégicas y las oportunidades de colaboración con Navarra en ámbitos vinculados a la innovación, la transformación digital y las tecnologías avanzadas, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

En el encuentro, Chivite ha trasladado el compromiso del Gobierno de Navarra con el desarrollo de un ecosistema industrial y tecnológico competitivo, poniendo en valor las capacidades de la Comunidad foral en sectores como la industria, la movilidad sostenible, la digitalización y el talento. La presidenta ha insistido en la importancia de reforzar la colaboración público-privada para impulsar proyectos de alto valor añadido que contribuyan a la competitividad del tejido económico y a la generación de empleo cualificado.

María Chivite ha destacado el papel de Indra Group como una de las principales compañías tecnológicas e industriales de España y ha expresado la voluntad del Ejecutivo foral de mantener una interlocución fluida con la empresa para explorar nuevas oportunidades de cooperación.