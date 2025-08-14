Chivite muestra su "disposición" a comparecer sobre adjudicaciones "allá donde los grupos parlamentarios lo requieran"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mostrado este jueves su "disposición" a comparecer tanto en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obras públicas por parte del Gobierno foral en las últimas cuatro legislaturas como en la del Senado, "si así se aprueba".

En respuesta a los medios de comunicación sobre por qué no va a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento foral, Chivite ha señalado que "es una decisión que han tomado los grupos parlamentarios".

"Yo muestro mi disposición de comparecer, y desde luego me tocará comparecer allá donde los grupos parlamentarios así lo requieran, como lo he hecho en otras ocasiones, porque yo ya he comparecido en el Parlamento para explicar adjudicaciones en un par de ocasiones, y he atendido siempre a los medios de comunicación a cualquier pregunta que me han hecho", ha manifestado.

En cuanto a la petición de UPN para que comparezca en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado, Chivite ha señalado que "si así se aprueba, así iré, esa es mi disposición".