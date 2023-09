Chivite no comparte que Yolanda Díaz se reúna en el extranjero con Puigdemont, "una persona huida de la justicia"

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha señalado este martes que no puede estar de acuerdo con la reunión que mantuvo en Bruselas la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Chivite ha explicado, en declaraciones a los medios, que "reunirse en el extranjero con una persona que está huida de la justicia española, en fin, no es algo con lo que pueda estar muy de acuerdo".

María Chivite ha señalado que realiza estas declaraciones "a título de Partido Socialista, no como presidenta, y entiendo que la vicepresidenta del Gobierno fue a la reunión en calidad de líder de Sumar, no como vicepresidenta".

Respecto a las condiciones de Puigdemont -ley de amnistía y reconocimiento de la "legitimidad" del independentismo- para un acuerdo que facilite la investidura del socialista Pedro Sánchez, Chivite ha afirmado que no ha visto las declaraciones del expresidente de la Generalitat. "No las he leído, no las he oído, y en todo caso el Partido Socialista tiene muy claro que todo lo que sea dentro del marco de la Constitución se puede negociar. Fuera, nada", ha asegurado.