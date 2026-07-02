Chivite reivindica unos Sanfermines "respetuosos en esa convivencia plural que caracteriza al conjunto de los navarros"

Imagen del aperitivo presanferminero organizado por la Agrupación del PSN de Pamplona - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha deseado que estos Sanfermines "sean unas fiestas respetuosas" en "esa convivencia plural que nos caracteriza no solo a los pamploneses y pamplonesas, sino al conjunto de los navarros".

Así se ha pronunciado este jueves, durante el aperitivo presanferminero organizado por la Agrupación del PSN de Pamplona, en el que también ha intervenido la secretaria general de la Agrupación Socialista de Pamplona, Marina Curiel.

En su intervención, Chivite ha destacado que los Sanfermines "significan comunidad, significan festejo, celebrar en familia, con la cuadrilla". "Estas son verdaderamente las cosas importantes de nuestra vida. Y yo lo único que deseo es que estos Sanfermines sean unos Sanfermines con tolerancia cero a las agresiones sexuales, que no tengamos que lamentar ningún tipo de agresión. Pamplona libre de agresiones sexistas, pero también que sean unas fiestas respetuosas. Respetuosas en esa convivencia plural que nos caracteriza no solo a los pamploneses y pamplonesas, sino al conjunto de los navarros", ha apuntado.

Según ha añadido, "una vez que nos ponemos ese pañuelo, pensaremos cada uno o votaremos cada uno a quien queramos, pero eso nos identifica como comunidad". "Y eso es muy importante, que se nos identifique como una comunidad plural, como somos, pero sobre todo respetuosa", ha subrayado.

También ha tenido unas palabras para "esos miles de trabajadores y trabajadoras que hacen posible que podamos disfrutar de los Sanfermines", pertenecientes al ámbito de la hostelería, agentes policiales, sanitarios, de limpieza, "que garantizan que podamos disfrutar de unas buenas fiestas". "Con respeto, a disfrutar en convivencia con familia y con amigos", ha emplazado.

Por su parte, Curiel ha señalado que en Sanfermines se "van a llenar las calles de alegría, de ilusión, de cuadrillas, de familia, de fiesta, de sonrisas". A su juicio, "deben ser algo más que una fiesta, porque es una de las mejores cartas de presentación que tiene Pamplona a todo el mundo".

"Tenemos que estar a la altura, y por eso Pamplona tiene que ser un modelo de ciudad que queremos reflejar. Una ciudad diversa, una ciudad plural, una ciudad abierta a todos y todos, acogedora y también, por supuesto, muy orgullosa de sus tradiciones", ha remarcado.

Según ha continuado, "desde el Partido Socialista hemos defendido siempre que las fiestas deben de seguir evolucionando sin perder esa esencia que les caracteriza". "Y evolucionar significa hacer unos Sanfermines más accesibles, que hemos trabajado para ello, más participativos, más seguros, que cualquier persona venga de donde venga, piense como piense, se pueda sentir parte de la fiesta", ha apuntado.

También ha apostado por "una posición de tolerancia cero frente a las agresiones sexistas, que ninguna mujer se sienta insegura y pueda disfrutar de la fiesta todos los días de San Fermín". "Es también el espíritu con el que desde el Ayuntamiento estamos trabajando, el Partido Socialista, impulsando ese plan de convivencia, un plan de convivencia cada vez más necesario", ha añadido.

Tras mostrar su "más firme condena" ante "todos" los actos de violencia, ha subrayado que la convivencia "se tiene que trabajar durante todo el año, se tiene que construir, se tiene que dialogar". Ha indicado Curiel que "ojalá llegue pronto un día en el que podamos volver a cantar ese Riau Riau, vuelva a ser oficial desde el Ayuntamiento de Pamplona", porque "ese día no solo habremos recuperado una tradición, que creo que es importante, sino que realmente Pamplona estará hablando de convivencia en mayúsculas".

ACCIDENTE EN NAVARRERÍA

Ambas han tenido unas palabras sobre el accidente registrado el pasado domingo en la calle Navarrería, en el que una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas tras ser atropelladas por un camión de la basura.

Chivite ha querido enviar un abrazo a la familia de la fallecida, y "todo el ánimo y toda la fuerza para esas dos personas que continúan en el hospital, también para sus familias, para que salgan adelante". "Y esto nos recuerda también lo vulnerables que somos. Y lo importante que es estar unidos y celebrar todas las cosas que podamos", ha manifestado.

En la misma línea se ha mostrado Curiel, que ha trasladado "nuestro más afectuoso cariño y el pésame a la familia" de la persona fallecida en el accidente, "un accidente muy dramático que nos afecta a todos mucho en Pamplona", y "a todas las personas que están todavía ingresadas y que han sido heridas".

A su juicio, "Pamplona ese día estuvo a la altura, tanto todas las personas que acudieron a ayudar y a socorrer a las personas implicadas, como los servicios sanitarios, Policía Municipal, Policía Foral, los cuerpos de seguridad en general".

También ha destacado que María Chivite "desde el primer momento habló con el alcalde, se puso a disposición de Pamplona y de todos los pamploneses y de todas las pamplonesas, y estuvimos además en constante coordinación y comunicación, y ella colaborando en todo lo que pudiese hacer". "Precisamente, esa capacidad de estar unidos es lo que venimos también a celebrar en nuestras fiestas de San Fermín", ha añadido.