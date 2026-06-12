Chivite remarca que transformar el turismo es "mejorar Navarra" y aporta "más valor para el territorio"

La presidenta Chivite visita las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ejecutadas en la Ribera y Bardenas Reales. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este viernes algunas de las actuaciones turísticas realizadas en la Ribera dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) desarrollados para la zona. El acto se enmarca en la ronda de visitas a estas acciones, realizadas en distintos puntos de Navarra con fondos europeos Next Generation.

En la atención a los medios durante la visita, la presidenta ha destacado como prioridad la "desestacionalización del turismo", que responde al objetivo de "ser una referencia no por su grandeza ni su masificación, sino por todo lo contrario". "Porque somos pequeños, porque nuestro turismo es diferente", ha incidido, aprovechando también para subrayar que la oferta de Navarra se centra "en lo que somos, en cómo somos y cómo vivimos". En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de Navarra trabaja por "un turismo sostenible, desde una mirada social, territorial y medioambiental".

Se trata, en opinión de la presidenta, de un modelo que funciona, en tanto que la Comunidad foral "ha superado por primera vez los 2 millones de visitantes", y la plataforma Booking ha reconocido a Navarra como "la región más acogedora de España y una de las diez más acogedoras del mundo".

Asimismo, la presidenta ha incidido en que los fondos europeos "han llegado a toda la Comunidad, a toda Navarra". Así, ha explicado que se han beneficiado de ellos 117 ayuntamientos y 232 empresas, siendo las entidades locales las principales beneficiarias.

7,5 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

Durante la jornada celebrada este viernes, se ha combinado la visita a proyectos-actuaciones relevantes y acciones de movilidad sostenible con el encuentro profesional con agentes del territorio.

La Ribera de Navarra ha contado con dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD): Ribera de Navarra, financiado con 5.492.500 euros, Ribera Alta de Navarra, que ha contado con 2.000.000 de euros de financiación.

El encuentro se incluye dentro de la ronda de visitas realizada a las ocho zonas turísticas de Navarra identificadas por la Dirección General de Turismo, gestionadas a través de las unidades de gestión de espacios turísticos (UGET), entidades de coordinación de carácter supralocal con participación de los diferentes agentes turísticos de cada territorio.

Estas visitas han permitido dar visibilidad a los más de 72.000.000 millones de euros que se han invertido en los últimos años en la transformación del sector turístico de Navarra. Una cifra a la que se suman otras actuaciones a través de planes de rehabilitación, ayudas para eficiencia energética, fondos Retech, acciones de formación en competencias digitales, etc. hasta alcanzar un total de más de 83.000.000 de euros de financiación, ha informado el Ejecutivo.

EL PROGRAMA DE LA JORNADA

El encuentro profesional ha dado inicio en Fustiñana (entrada a Bardenas Reales) donde se ha visitado el Espacio de dinaminación turística 'Cero Emisiones'. En este lugar se ha celebrado el encuentro profesional, en el que se han presentado oficialmente las actuaciones tanto en el PSTD Ribera como en el PSTD Ribera Alta.

La apertura institucional ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, que ha destacado que los proyectos realizadas en el marco de los dos PSTD tienen que ver "con la transición verde y sostenible a lo largo del Corredor Verde del Ebro".

Así, ha explicado que los proyectos planificados para la zona "son hoy ya una realidad", y que "tienen la misión de desarrollar una industria turística alrededor de este patrimonio de forma respetuosa, planificada, sostenible y coherente con el territorio y sus gentes; donde el cicloturismo, la enogastronomía, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la digitalización van a ser claves para crear destinos turísticos inteligentes y por supuesto, accesibles". "El objetivo", ha insistido Esnaola, "es mejorar nuestros recursos, la experiencia de quien nos visita y el bienestar de los vecinos y vecinas que aquí viven".

Además, también han intervenido en esta primera parte del encuentro José Mari Agramonte, presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el presidente del Consorcio EDER, Alejandro Toquero.

En concreto, la delegada de Gobierno ha valorado durante su intervención los fondos europeos como "algo tangible que mejora la experiencia turística, que moderniza los recursos y las instalaciones disponibles, y que llega a las administraciones públicas, a los agentes sociales, pero también al sector privado". En esta línea, ha destacado el potencial de Navarra, "una comunidad rica en patrimonio histórico y cultural, con paisajes diversos de norte a sur, y con propuestas y actividades que hacen de la experiencia turística algo único", un potencial que las inversiones europeas "han permitido explotar un poco más" para hacer de la Comunidad un destino "más moderno, más competitivo y más resiliente".

Seguidamente, personal técnico de la Dirección General han presentado las actuaciones concretas de ambos PSTD así como las vinculadas a la Ribera dentro de las denominadas Acciones de Cohesión entre Destinos.

Una mesa redonda, moderada por la directora general de Turismo, Ana Rivas, ha permitido también ahondar en el desarrollo de las diferentes actuaciones, gracias a la intervención de Conchi Ausejo, alcaldesa de Cortes, Esther Villanueva, alcaldesa de Marcilla, Andrea Urzaiz, de Trujal Artajo, y Jose Mari Agramonte, presidente de la Comunidad de Bardenas Reales.

El cierre al encuentro profesional ha sido un balance sobre la ejecución de los diferentes fondos, que ha contado con el apoyo de dos audiovisuales sobre estas ayudas.

Seguidamente, las personas presentes en este evento se han trasladado a Tudela para conocer el nuevo Paseo del Prado, dentro de la actuación Corredor Verde del Ebro. En esta visita, han participado también otros alcaldes representantes de los diferentes ayuntamientos en los que se ha ejecutado esta acción alrededor del Ebro.

Posteriormente, el grupo se ha desplazado a Arguedas, donde se ha visitado el Mirador Starlight y el centro de BTT de la mano del alcalde, José Luis Sanz Zubieta.

Ya en Funes, se ha podido conocer el nuevo observatorio de aves, con la intervención del alcalde Ignacio Felipe Domínguez. La jornada ha finalizado en Peralta, localidad en la que igualmente se ha contado con la presencia de su alcalde, Juan Carlos Castillo, que ha presentado el proyecto realizado en el molino de agua de la localidad.