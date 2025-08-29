Chivite responde a Toquero que "se informará" a los ayuntamientos donde se abran nuevos recursos para menores migrantes

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha respondido al alcalde de Tudela, quien este jueves le solicitó que convoque "a la mayor brevedad posible" a las entidades locales para que dispongan de toda la información sobre el reparto de menores migrantes, que "se informará en tiempo y forma a los ayuntamientos donde pudieran abrirse nuevos recursos y se trabajará de forma específica con cada uno de ellos".

En una carta remitida este viernes a Alejandro Toquero, Chivite le traslada que se hará "siempre con transparencia, con lealtad institucional y en favor de la convivencia". "Como ya venimos haciendo, el Gobierno de Navarra impulsará acciones de convivencia específicas en los entornos donde se ubican o puedan ubicarse nuevos recursos", añade.

La presidenta indica en la misiva que el pasado 24 de marzo, el Gobierno Navarra convocó a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y a otras entidades sociales para impulsar una vía de trabajo conjunta ante "la necesaria ampliación del sistema de protección de niños niñas y adolescentes de Navarra". "En esa reunión, además de solicitar colaboración para localizar nuevos recursos, se trasladó la intención del Gobierno de Navarra de establecer planes y acciones de coordinación y seguimiento con las entidades locales donde vayan a ubicarse nuevos centros, con el fin de trabajar la integración y la convivencia", expone.

Según explica al primer edil de Tudela, "el Gobierno de Navarra lleva meses trabajando para reforzar el sistema de protección de menores". "No sólo para ampliar las plazas, sino también para disponer de centros de dimensiones más reducidas y adecuadas que den una mejor respuesta a los chicos y chicas que atienden", afirma, para detallar que "en esa línea se han abierto nuevos centros en Pamplona y Comarca, tanto de primera atención - con dos nuevos COAS- como de nuevos recursos residenciales". Próximamente, continúa la presidenta, está previsto que se abran nuevos recursos en distintas zonas de Navarra.

"En todas las localidades donde por primera vez se pone en marcha un centro de estas características, el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, desde la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia y las entidades gestoras de los nuevos centros, está desarrollando un trabajo de coordinación e información con cada uno de los ayuntamientos", precisa la presidenta al alcalde de Tudela, que indica que "en los últimos meses se han realizado diversas reuniones con alcaldías, equipos de Gobierno, colectivos, entidades sociales y con la propia ciudadanía de los distintos municipios donde se han instaurado o van a abrirse los nuevos centros".

"El objetivo es dar traslado, con total transparencia, del contenido del proyecto y establecer un trabajo coordinado con las entidades municipales y colectivos sociales de la zona que puedan favorecer la inclusión y convivencia", señala la presidenta en la carta.

Chivite recoge asimismo en su escrito que el Gobierno de Navarra tiene instaurada esta línea de trabajo y "el compromiso de mantenerla con todos los ayuntamientos donde vayan a abrirse nuevos centros". "Así sucedería en Tudela si se decidiera poner en marcha un nuevo recurso del sistema de protección", la comenta a Toquero, para continuar que "recientemente, la propia consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo te informó por carta que, en estos momentos, no hay previsión de abrir nuevos centros en Tudela y te trasladó igualmente por escrito, como ha venido haciendo en los últimos años, todos los recursos de menores con los que el Gobierno cuenta en tu municipio".

Finalmente, le traslada que, "ante la preocupación por la atención los menores migrantes que llegan a Navarra, te recuerdo que se solicitó por parte de la consejera Maeztu la colaboración de tu Ayuntamiento para facilitar instalaciones que permitan reforzar el sistema de protección de Navarra y, en este sentido, no puedo sino lamentar que no hayamos recibido respuesta por tu parte". "Teniendo en cuenta la preocupación mostrada en tu carta y la responsabilidad a la que haces alusión para la atención a estos menores, sería reconfortante poder contar con tu colaboración", concluye Chivite en su carta a Toquero.