Chivite traslada sus condolencias tras el terremoto en Colombia y muestra la disposición del Gobierno a "colaborar"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de Navarra, María Chivite - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado sus condolencias tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en Colombia y ha mostrado la disposición del Gobierno foral a "colaborar".

Así lo ha indicado a través de un mensaje publicado en la red social 'X'. "Terribles las noticias que nos llegan de Colombia a causa del terremoto sufrido. Mis condolencias al pueblo colombiano", señala Chivite.

En su publicación, la presidenta de Navarra también traslada su "apoyo y cariño especial a la comunidad colombiana de Navarra". "Nos ponemos desde @gob_na a disposición en lo que podamos colaborar", añade.