Cohesión Territorial comparte con UAGN la necesidad de licitar la segunda fase del Canal de Navarra este año

El consejero Chivite en la reunión con los representantes de UAGN. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha trasladado a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) la voluntad del Ejecutivo foral de continuar trabajando en el objetivo compartido de licitar la segunda fase del Canal de Navarra a lo largo de este año y continuar con el impulso de la modernización y zonas regables de "esta infraestructura estratégica e irrenunciable para Navarra".

En un encuentro mantenido en Tudela, el consejero Chivite ha reiterado a los representantes de UAGN "el compromiso" del Gobierno de Navarra, en todas sus competencias y de la mano de todas las administraciones implicadas, "de completar la tarea" para "dotar a la Ribera de la Comunidad foral de unas infraestructuras hídricas de calidad que redunden en beneficio de las industrias, la agricultura y la ciudadanía navarra".

En la reunión, además, ha dado cuenta del trabajo y los avances del departamento de Cohesión Territorial para el desarrollo de las áreas regables de la segunda fase del Canal de Navarra. En el encuentro, junto con el consejero Chivite, han participado el responsable de Riegos de Navarra, Joaquín Puig, y David Navarro y Luis Miguel Serrano, por parte de UAGN.