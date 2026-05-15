Cohesión Territorial destina 562.000 euros en ayudas a los ayuntamientos para elaborar su Agenda Urbana Local

Vista panorámica de Amaiur. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha aprobado la convocatoria de subvenciones por un valor de 562.000 euros destinada a que los municipios de Navarra elaboren su Agenda Urbana Local, así como para la ejecución de proyectos y actuaciones recogidos en las Agendas Locales.

Esta convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 y adopta la metodología propuesta por la Agenda Urbana Española (AUE) para fomentar que las ciudades y pueblos "sean más habitables, inclusivos y saludables", alineando las políticas de ordenación del territorio con la Agenda 2030 de la ONU, así como con la legislación y estrategias vigentes en Navarra.

El Ejecutivo foral impulsa la Agenda Urbana Local como "un compromiso con la sostenibilidad de los municipios navarros". Este instrumento es un documento estratégico de adhesión voluntaria cuyo objetivo es que las políticas de desarrollo territorial de la comunidad "aboguen por la conservación ambiental, incentivando el crecimiento en coherencia con las agendas internacionales, europeas y española".

La subvención cuenta con tres líneas de ayudas: una primera para la elaboración de la Agenda Urbana Local y estudios, una segunda para la redacción de trabajos técnicos y, la última, enfocada en las inversiones que se desarrollen dentro del programa.

Las dos primeras líneas tienen como objetivo impulsar el trabajo en los municipios que quieran diseñar su propio plan estratégico de desarrollo urbano y rural, ya sea a través de la elaboración de la Agenda Urbana Local (Línea A1), o mediante la redacción de estudios o trabajos técnicos necesarios para la adecuada definición y desarrollo de las acciones incluidas en el Plan de Acción, (Línea A2). La convocatoria establece importes máximos de subvención de entre 10.000 y 16.000 euros, según el tamaño del municipio o agrupación de municipios en la primera de las ayudas. La segunda establece una cuantía máxima de 5.000 euros por municipio. La cantidad total entre ambos programas suma un total de 140.000 euros.

La tercera subvención (Línea B), establece la puesta en marcha de inversiones recogidas en los Planes de Acción Local o en documentos marco previos para la ejecución de proyectos o actuaciones. La dotación asciende a 421.878 euros, con un máximo de 40.000 euros por proyecto. Esta incluye inversiones en adaptación y mejora de espacios públicos y accesibilidad, restauración paisajística e introducción de soluciones basadas en la naturaleza.

SOSTENIBILIDAD E INCLUSIÓN EN EL PAISAJE NAVARRO

El uso racional del suelo, la gestión sostenible de recursos, la reducción de la dispersión urbana, la renaturalización y mejora ambiental, son algunos de los diez objetivos principales de la AUE que marcan las líneas de actuación del programa. La Agenda Urbana Española establece el acceso a la vivienda, la lucha contra el cambio climático, el fomento de la economía endógena y local y la innovación digital, así como la mejora de la cohesión social y la gobernanza como los otros puntos prioritarios para el desarrollo de los territorios.

Estas líneas están ligadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) en el que se aboga por la unidad inseparable entre el desarrollo urbano y rural.