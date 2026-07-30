Cohesión Territorial destina cerca de 3 millones a 22 proyectos frente a la despoblación

El director general de despoblación Jesús Mari Rodríguez presenta la resolución de ayudas a la despoblación en su visita a las instalaciones del proyecto mejor puntuado, en las antiguar escuelas de Egillor. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha resuelto la línea de ayudas a entidades locales para inversiones destinadas a la lucha contra la despoblación por un valor cercano a los 3 millones de euros. Esta convocatoria, que se aprueba por primera vez, favorece el desarrollo de proyectos innovadores en municipios y concejos en riesgo de despoblación.

Así lo ha presentado este jueves el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez, en la localidad de Egillor, perteneciente al concejo de Beasoáin- Egillor, quien ha obtenido la mayor puntuación en la convocatoria. "Esta línea de ayudas sirve para poner a disposición de los municipios de Navarra unos recursos que servirán para modernizar los entornos rurales, adecuarlos a las necesidades actuales y ofrecer servicios punteros a sus habitantes. Con esta convocatoria pasamos del diagnóstico y de la estrategia a soluciones concretas, soluciones que se materializan en el ámbito de la vivienda, los cuidados, la movilidad, la accesibilidad, los espacios de trabajo o los servicios de proximidad", ha explicado Rodríguez.

"Ponemos de manifiesto el firme compromiso del Gobierno de Navarra con los espacios rurales y su revitalización. Queremos que los pueblos sean lugares atractivos para crear nuevas oportunidades, para que fijar población y arraigar a sus habitantes", ha subrayado el titular de Despoblación.

Asimismo, ha señalado las 183 actuaciones y los 205 millones de euros que ha movilizado el Ejecutivo foral a través del Plan Operativo 2026 de la Estrategia de Lucha contra la Despoblación. Una iniciativa que, en palabras del director general, "se alinea con el planteamiento del anteproyecto de Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural porque sitúa la perspectiva territorial en el centro de las políticas públicas de cara a garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y laboral en todo el territorio".

Por su parte, la presidenta del concejo de Beasoáin- Egillor, Miren Arantxa Jiménez, ha puesto en valor esta "importante" convocatoria de ayudas ya que "los presupuestos locales son muy ajustados y cualquier obra excede las posibilidades de un concejo como el nuestro". Su propuesta consiste en la rehabilitación de antiguas escuelas para ampliar la posibilidad del actual gimnasio y convertirlo en un centro comunitario polivalente de salud y bienestar.

A este respecto, la presidenta del concejo ha explicado la necesidad de contar con espacios deportivos en los entornos rurales. "Desde hace un tiempo queríamos mejorar la accesibilidad y la climatización de todo el gimnasio actual. Queremos que sea accesible a toda la población y que incluso se puedan recibir tratamientos de fisioterapia, ahora que existen profesionales que ofertan desplazarse hasta aquí, así las personas que lo necesiten pueden seguir con programas de ejercicio o rehabilitación desde la localidad", ha expresado Jiménez.

22 PROYECTOS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Los proyectos seleccionados, ha informado el Gobierno foral, muestran la diversidad de respuestas que requiere el desafío demográfico. La vivienda tiene un peso central, junto con la recuperación de edificios en desuso, los espacios intergeneracionales y comunitarios, la atención a las personas mayores, la movilidad rural sostenible y la creación de lugares para el trabajo y la formación. En su valoración se han tenido en cuenta, entre otros criterios, el riesgo de despoblación, la innovación, la cooperación supramunicipal y la sostenibilidad medioambiental.

-Concejo de Beasoain-Egillor: Proyecto de rehabilitación de antiguas escuelas del concejo de Beasoain-Egillor: de gimnasio a centro comunitario polivalente de salud y bienestar.

-Concejo de Labeaga: Implantación de un servicio de movilidad rural sostenible mediante vehículo eléctrico adaptado para garantizar el acceso de la población a servicios básicos.

-Concejo de Artaza: Viviendas de alquiler en edificio municipal con eliminación de barreras arquitectónicas en Artaza (Améscoa Baja).

-Ayuntamiento de Goizueta: Rehabilitación del edificio de las antiguas escuelas de Goizueta para uso social, cultural y de vivienda.

-Ayuntamiento de Valle de Yerri: Adecuación del edificio multiusos como Espacio de Encuentro Intergeneracional Centro Cívico Moltalbán en Arizala.

-Ayuntamiento de Allo: Infraestructura municipal para el acceso equitativo a servicios de cuidados en personas mayores.

-Ayuntamiento de Orísoain: Reforma de edificio de Orísoain para rehabilitación de cubierta y envolvente térmica y habilitación de vivienda para alquiler.

-Ayuntamiento de Bargota: Rehabilitación de la Casa Aranzadi para creación de nuevas viviendas en Bargota.

-Ayuntamiento de Mues: Adecuación de espacio Conecta-Crea-Comparte en Mues.

-Ayuntamiento de Leoz: Adecuación de antigua nave ganadera para centro municipal polivalente Valdorba Arena.

-Ayuntamiento de Cárcar: Rehabilitación de la planta primera del Horno Cooperativo como espacio polivalente de trabajo y formación.

-Concejo de Baquedano: Rehabilitación y segregación de una vivienda de edificio municipal para la construcción de dos viviendas destinadas al alquiler.

-Ayuntamiento de Espronceda: Rehabilitación de vivienda de alquiler en el Ayuntamiento de Espronceda.

-Concejo de Otiñano: Adquisición, rehabilitación y adecuación de vivienda en planta primera de edificio en Otiñano.

-Ayuntamiento de Beire: Rehabilitación integral de la antigua Casa Parroquial para la creación de dos viviendas destinadas al alquiler.

-Ayuntamiento de Oteiza: Transformación integral de la planta entrecubierta de la antigua Casa Parroquial en una sala polivalente de uso público.

-Ayuntamiento de Eratsun: La pequeña escuela, los grandes sueños.

-Ayuntamiento de Zubieta: Adecuación de dos viviendas en las antiguas escuelas de Zubieta.

-Concejo de Ultzurrun: Rehabilitación de la primera planta del edificio concejil de Ultzurrun.

-Ayuntamiento de Armañanzas: Reforma integral del antiguo dispensario médico para su adecuación como vivienda de alquiler social.

-Concejo de Asarta: Adecuación de espacio polivalente en Asarta.

-Ayuntamiento de Aras: Mejora de la envolvente térmica de edificio municipal para dos viviendas en alquiler en Aras.