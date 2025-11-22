Colectivos sociales advierten de que hay 200 personas durmiendo en la calle en plena ola de frío

PAMPLONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Colectivos sociales se han concentrado este sábado frente al Palacio de Navarra para advertir de que hay alrededor de 200 personas en Pamplona durmiendo en la calle con temperaturas bajo cero. A la vez, han afirmado que se están produciendo "denegaciones sistemáticas" de empadronamiento a personas sin hogar argumentando que "no se ha podido constatar que viven habitualmente en Pamplona"
La protesta, convocada por Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, PIM/MIG, Apoyo Mutuo, Paris 365, Haritu, Lantxotegi, Oxfam Intermon y SOS Racismo, ha tenido lugar este mediodía. Alrededor de una veintena de personas han desplegado una pancarta con el lema 'Vivir en la calle. Techo y comida'. También han mostrado carteles con el mensaje '200 personas en la calle bajo cero'.
En declaraciones a los medios de comunicación, Beatriz Villaizán, de SOS Racismo, y Peio Lasa, de Apoyo Mutuo, han explicado que esta protesta forma parte de la campaña de estos colectivos para advertir de "la situación de calle y de exclusión del sistema de protección social a la que están abocadas entre 150 y 200 personas".
Villaizán ha lamentado que "cada año vamos, francamente, a peor". "Bajada drástica de temperatura, anuncio de medidas para hacer frente a las nevadas" y "cero anuncio de garantía de techo para estas personas durante toda la ola de frío, que es evidente que ya ha empezado".
A pesar de las bajas temperaturas, critican que no se ha activado el protocolo del Ayuntamiento de Pamplona para atender a las personas sin hogar durante las olas de frío. A este respecto, Peio Lasa ha afirmado que todas las plazas que tiene habilitadas el Consistorio ante una ola de frío están, en estos momentos, ocupadas "excepto 8", a pesar de que "ellos mismos tienen una estimación de que hay entre 150 y 200 personas en situación de calle".
"No hace falta ir muy lejos para comprobarlo: Parque del Mundo, Aranzadi y ikastola Jaso" así como "todos los puentes del Arga, desde Burlada hasta prácticamente Barañáin", ha subrayado.
DIFICULTADES DE EMPADRONAMIENTO
Por otro lado, han censurado las dificultades que tienen estas personas para empadronarse, con plazos que "se están alargando a seis meses" para, después, recibir "denegaciones" porque "no se ha podido constatar que viven habitualmente en Pamplona" pero "no se les ha citado ni una vez, ni en su expediente administrativo consta que se haya realizado ninguna actuación por parte del Ayuntamiento para comprobar si residen habitualmente o no".
Lasa ha destacado que "la normativa dice que se puede y se debe empadronar", de manera que el ayuntamiento "tiene la obligación de empadronar" a las personas en situación de calle "previa comprobación de que residen aquí habitualmente". "No lo están haciendo y lo están denegando sistemáticamente" sin "ni una sola cita y sin ninguna comprobación", ha criticado. Para hacer esta comprobación, ha subrayado que "bastarían dos o tres citas en los servicios sociales para que comparezcan y demuestren que están aquí" o "una cita y un par de comprobaciones in situ por parte de los equipos de calle o de la Policía Municipal en el lugar donde pernoctan".
En este sentido, Villaizán ha destacado que "hay un hipercontrol y una hipervigilancia" por parte de los cuerpos policiales y, sin embargo, "luego no sirve para acreditar que esa persona existe y que por lo tanto tiene derechos".
Beatriz Villaizán ha recordado al Gobierno de Navarra que es "el último responsable de atender esta situación, de que todas las personas que aquí viven puedan tener cubiertas sus necesidades fundamentales". "No nos estamos inventando nada, está en la Cartera de Servicios Sociales. Los ayuntamientos deber ser quienes gestionasen y el Gobierno quien garantizase", ha subrayado.
"No podemos seguir tolerando que se juegue a no ver a la gente porque se niegue su existencia" y con un "juego perverso de este sistema de doble puerta" donde "primero te exijo una habitualidad, que es un criterio absolutamente inventado", y "después te exijo que estés empadronado, pero el propio organismo que te tiene que garantizar el empadronamiento juega a seis meses" para, después, denegarlo, ha reprochado.
"Es absolutamente irresponsable políticamente, es una falta democrática porque no se están cumpliendo los derechos fundamentales", ha manifestado. "No vamos a dejar es de recordar que las instituciones y las administraciones son las garantes", "y si no que deroguen carteras de servicios sociales, porque si no se garantizan para todo el mundo, no podemos estar hablando de derechos garantizados", ha sentenciado.