El Colegio de Ópticos de Navarra dice que los filtros de las gafas homologadas para ver el eclipse son "seguros"

Gafas para observar eclipses - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ópticos optometristas de Navarra ha afirmado este martes que los filtros de los modelos de gafas para la observación de eclipses solares que recientemente han sido identificados como potencialmente peligrosos por la Red de Alerta sobre la Seguridad de los Productos No Alimentarios (RAPNA) son "seguros" y que el "riesgo" no está en la fabricación, "sino en el comportamiento previsible del ser humano".

En concreto, según han explicado en un comunicado, "las gafas de Lionstar/ECP bloquean perfectamente la radiación ultravioleta e infrarroja" y "los materiales y monturas cumplen con los estándares de seguridad ocular".

"El defecto es por exceso, no por defecto: la gafa no filtra de menos, sino de más", han remarcado, tras añadir que al ser "excesivamente oscura", el usuario "ve muy tenue el sol al ponérsela". Por ello, "el peligro real es conductual", ya que "al no ver el sol, la reacción natural de una persona es bajarse o quitarse la gafa un instante para buscar la posición del sol en el cielo".

"Es en ese preciso segundo de imprudencia -estar cara al sol sin protección- cuando se puede producir una quemadura de la retina", han apuntado.

En este sentido, han emplazado a observar el eclipse con gafas con filtros certificados, a mantener una "vigilancia absoluta" ante los menores para un uso adecuado de la protección, y a no quitarse las gafas "en ningún momento".

Desde el Colegio de Ópticos de Navarra han negado que el filtro de las gafas sea "defectuoso", que deje pasar rayos dañinos, o que el usuario se vaya a "quedar ciego por usar un producto 'falso' comprado en una óptica".