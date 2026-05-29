El colegio público Doña Álvara Álvarez de Falces celebra su 50º aniversario

Celebración del 50 aniversario del colegio público Doña Álvara Álvarez de Falces. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha participado este viernes en un acto institucional con el que el colegio público Doña Álvara Álvarez de Falces ha celebrado su 50º aniversario. Una celebración que coincide con la reciente licitación de las obras de adecuación y ampliación del colegio, así como con la adquisición de módulos prefabricados para este centro educativo, actuaciones con un montante inversor total de 1.557.921,86 euros.

Los trabajos de ampliación de este centro consistirán en la adecuación del gimnasio para habilitar dos nuevas aulas de infantil en planta baja, la ampliación de una zona de la bajo cubierta de planta primera para crear dos nuevas aulas y la reforma de dos salas de planta segunda para un aula, un taller y unos aseos, así como un aula de psicomotricidad, el comedor escolar y un grupo de aseos que se habilitarán en los módulos a ubicar en el patio del centro, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

En el acto han participado, también, la alcaldesa de Falces, Gloria Olcoz, familiares de Álvara Álvarez, la maestra que dio nombre al centro; David Ruiz, el actual director del colegio; representantes de la apyma, y docentes de los inicios del colegio, entre otras muchas personas.

Gimeno ha felicitado a toda la comunidad educativa de Falces por esta efeméride y ha puesto de manifiesto la "apuesta por el plurilingüismo", dado que el nuevo proyecto educativo del centro, que integra actualmente alumnado de los modelos A y G PAI, va a contar, a partir del curso 2026-2027, con una unidad de enseñanza en lengua vasca en el modelo D. No obstante, el consejero ha recalcado que, ante la existencia de modelos lingüísticos distintos en el mismo centro, "es importante la competencia lingüística, pero también las competencias social y ciudadana, así como una adecuada convivencia del alumnado".

El consejero ha indicado que "el centro es un destacadísimo motor de dinamización social y cultural y núcleo de la comunidad, además de herramienta de transmisión de tradiciones: historia local, costumbres e identidad de la comunidad".

Asimismo, ha adelantado que el Departamento está ultimando una "importante oferta formativa socioeducativa" para el alumnado vulnerable de toda Navarra que permitirá a éste integrarse "en igualdad de condiciones" en las manifestaciones educativas, lúdicas y culturales que se lleven a cabo en los municipios donde residen durante este próximo verano, iniciativa enmarcada en el pilotaje de la denominada 'Escuela 360'.

Carlos Gimeno ha reiterado en este acto su "absoluta defensa" de la escuela pública y la "vocación" de su departamento de "seguir invirtiendo, no solo en la adecuación y mejora de las infraestructuras educativas de la red de centros públicos de Navarra, sino en el refuerzo pedagógico y el incremento de todos los recursos necesarios para seguir avanzando en la calidad y la equidad educativa".