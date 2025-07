El colegio público Vázquez de Mella - Bayonne ampliará su zona de conserjería y creará un aula Ikasnova.

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó antes de las fiestas de San Fermín el contrato para la reforma de la conserjería del colegio público Vázquez de Mella - Bayonne ubicado en el Segundo Ensanche de la ciudad y también para la creación de un aula Ikasnova en las instalaciones escolares.

Las aulas ikasnova, ha indicado el Ayuntamiento en una nota, son espacios innovadores idóneos para la docencia compartida, la colaboración en grupos interactivos, el desarrollo de las competencias, y para la inclusión de todo el alumnado en el aula, con un fuerte componente de digitalización.

La intervención consiste principalmente en la ampliación de la zona de conserjería mediante el traslado del actual cierre de madera, así como la creación del aula Ikasnova mediante la eliminación de tabiques, que generarán un gran espacio diáfano. Los trabajos se completarán con el picado del solado actual y se demolerán falsos techos, así como las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones necesarias.

En la propia aula Ikasnova, se creará una sala interior, se colocará pavimento cerámico, falso techo y nuevas instalaciones y se pintará los diferentes paramentos. Se generará un aula diáfana en la que poder aplicar otros métodos de enseñanza más participativos, dinámicos y de carácter práctico. Se actuará en una superficie de algo más de 190 m2 para generar una zona de conserjería de 10,05 m2 y un aula de 180,25 m2.

Esta actuación la llevará a cabo Aguaser Suministros y Servicios SL, con un presupuesto de 75.055,09 euros, un 13,5% por debajo del precio de licitación que fue de 86.778,47 euros. Las obras se ejecutarán en el plazo de dos meses y estarán listas para los inicios del próximo curso escolar. La Ikastola Hegoalde y el CP García Galdeano también estrenarán aulas Ikasnova el próximo curso, siendo así 14 de entre los 24 centros municipales los que ya cuentan con este recurso.

La actuación prevista, además de no tener carácter de intervención total, no modifica la configuración arquitectónica de la edificación, al no producirse con las mismas una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, ni cambia los usos característicos del edificio, ha precisado el Consistorio.