Comienzan los VII Cursos Europeos de Verano recordando los 40 años de la adhesión de España a la UE. - CURSOS EUROPEOS DE VERANO

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles han comenzado los VII Cursos Europeos de Verano, que se celebrarán hasta el viernes en Pamplona con la participación de diversos expertos para abordar distintas cuestiones de actualidad, y que han arrancado recordando los 40 años de adhesión de España a la Unión Europea.

Los cursos están organizados por Diario de Navarra y Equipo Europa con la colaboración de la Comisión Europea. En la primera mesa redonda ha intervenido Gonzalo Martín Fernández, presidente de Equipo Europa, que ha destacado que "cuarenta años después, nos vemos obligados a pensar sobre la situación de España en Europa, en un contexto geopolítico muy complejo, con la situación que se vive en Ucrania y el horror que estamos viendo en Gaza".

Por su parte, Lucas González Ojeda, director en funciones de la Representación de la Comisión Europea en España, ha celebrado el crecimiento económico demostrado por el país durante estas cuatro décadas. "España empezó siendo, dentro de los socios europeos, un país que necesitaba urgentemente fondos de Europa para modernizarse. Ahora es la cuarta economía de la zona euro y un actor fundamental en la toma de decisiones", ha valorado, para señalar asimismo que el ritmo económico de España es "razonablemente bueno".

Ha coincidido con su diagnóstico Pablo Zalba, exeurodiputado (2009-2016) y comisario de los Cursos Europeos de Verano, aunque ha animado a "maximizar nuestro potencial". "Deberíamos haber sido más ambiciosos en la evolución de nuestro modelo económico hacia la digitalización y la productividad, que era el objetivo de los fondos Next Generation, y deberíamos haber apostado por la mochila austriaca", ha señalado.

Zalba ha subrayado también la necesidad de apostar por "la inversión a través de los canales de las entidades financieras".

A los fondos Next Generation se ha referido Susana del Río Villar, doctora en Ciencias Políticas y analista de política europea. Según ha indicado, el "tsunami del covid" constituyó un "entrenamiento para la ciudadanía europea" por la manera en la que se desplegaron estos fondos con el objetivo de ayudar a paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

Para anclar el mensaje europeo en la ciudadanía, tarea que Del Río atribuye a los diputados nacionales y a los medios de comunicación, también sirvió de entrenamiento la campaña de vacunación contra el covid. Por la "eficaz" respuesta europea a esta pandemia, la analista ha señalado la importancia de que "los ciudadanos, los jóvenes, Equipo Europa lo hace cada día, sigan transmitiendo qué es la Unión Europea".

El mismo mensaje ha transmitido Mikel Irujo, exeurodiputado (2007-2009) y consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, que ha asegurado que "lo que pasa en Bruselas es apasionante".

Irujo ha resaltado también la valía del proyecto europeo en la resolución de conflictos internos: "Hasta el experimento de la Unión Europea, todo lo arreglábamos con guerras. Ahora no es así. Es la primera vez que podemos hablar de tantas décadas seguidas de paz en el territorio que comprende la Unión Europea", ha subrayado.

No obstante, el consejero del Gobierno de Navarra ha alertado de los riesgos que enfrenta Europa a nivel interno en la actualidad. "Con el ascenso de la ultraderecha, es la primera vez que se cuestionan de manera consensuada los fundamentos de Europa", ha señalado.

Durante el acto de inauguración, el director de Diario de Navarra, Miguel Ángel Riezu, ha destacado que "los dos centenares de jóvenes que estáis aquí sois las razones de estas jornadas". "Os recibe una comunidad que ha sido un viejo reino, que sabe bien de fronteras y de vecindades compartidas, que es de lo que va la Unión Europea", ha señalado.

Riezu ha expresado su "satisfacción" por la celebración de estas jornadas, que se enmarcan, no obstante, en un presente "atravesado por desafíos mayúsculos que nos engullen", tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. "Trump ha roto consensos y forzado una agenda a su medida y enfrentamos el reto de la cohesión interna de Europa, con los populismos en auge", ha afirmado.

En este contexto, ha señalado el camino a seguir para mantener vivo el proyecto comunitario. "Hay que conseguir que los europeos sigan apreciando las ventajas europeas como el marco más útil para desarrollar sus vidas", ha defendido.

Por su parte, Ricardo Goñi Leranoz, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra, ha puesto el acento sobre "los desafíos actuales" -la economía, la seguridad y ciberseguridad y la natalidad han sido algunos de los mencionados-, y ha asegurado que la entidad que representa no es ajena a ellos y que seguirá "de cerca la política que el Banco Central Europeo marque en los próximos meses".

Asimismo, Goñi ha destacado "el papel que en el sector desempeñamos las entidades locales". "Tenemos un arraigo local que genera un fuerte arraigo social", ha afirmado.