El comité de TCC ve "casi imposible" desconvocar la huelga en las villavesas antes de San Fermín

PAMPLONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal, ha afirmado que, en estos momentos, es "casi imposible" desconvocar su huelga indefinida, que afectaría al inicio de las fiestas de San Fermín. Acusan a la empresa de haber "apurado hasta el último día" sin presentar "ninguna medida real".

Así lo ha indicado Alberto Longás, presidente del comité de empresa, antes de la manifestación que la representación de la plantilla ha convocado este sábado para reclamar un "convenio digno". Una movilización, que ha partido desde la Cuesta de Labrit, ha contado con el apoyo de trabajadores de BSH, de la misma manera que la plantilla de TCC ha apoyado esta mañana la movilización del comité de la planta de Esquíroz en contra del cierre de su empresa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Longás ha explicado que, este viernes, mantuvieron una reunión de casi 12 horas con la empresa, con la mediación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que "fue casi una tomadura de pelo, no pusieron encima de la mesa ninguna medida que complaciese a nadie del comité". Este sábado ha habido "algún contacto telefónico" pero "no ha habido propuestas serias, seguimos con la huelga".

Ante la acusación de "bloqueo" por parte de Moventis TCC, Longás ha replicado que "la empresa es la que ha estado bloqueando todo en la negociación del convenio". Ha recordado que en el mes de junio "no convocamos ningún tipo de paros porque la empresa nos dijo que con paros no se sentaba a negociar, y al final no se ha avanzado nada".

"Hemos visto cómo han apurado hasta el último día" en el que, a través de la mediación de la MCP, "han intentado desbloquear algo sin poner ninguna medida real", ha criticado. De la misma manera, ha afeado "el papel de la Mancomunidad", encabezada por "unos políticos que se autodefinen progresistas" pero que "estamos viendo como dejan entrar a una empresa tirando un 14% del precio". Algo que "afecta tanto a la plantilla como a la ciudadanía, que ve el estado de la flota y las condiciones del transporte urbano comarcal".

En su opinión, la Mancomunidad "ha entrado tarde y mal" en la negociación y ha recordado que TCC "ya estuvo en la anterior concesión" en la que "tiró un 12,5% del precio, con todas las consecuencias que eso trajo: nos rebajaron un 5,38% del salario a todos los compañeros" y, posteriormente, la Mancomunidad "le reequilibró las cuentas a la empresa tres veces". En este sentido, ha pedido a la entidad que mire "también por la ciudadanía, en la calidad que ofreces en el transporte urbano comarcal, que lo cogen millones de usuarios y usuarias al año, y también en la plantilla, que somos más de 560 trabajadores y trabajadoras".

Ha explicado que comenzó la negociación "ya queriéndonos hacer otra vez una bajada", introduciendo el índice de incremento salarial de Función Pública. "No somos Función Pública, entonces hemos empezado la negociación en negativo", ha reprochado. "Al final se acordó el IPC y pedíamos la recuperación del 5,38%", ha recordado Longás, quien ha señalado que el comité acordó que "nos pusieran encima de la mesa mejoras en lo que se refiere a los calendarios, a las condiciones laborales, y estaríamos dispuestos a cambiarlo con esa recuperación en dinero"; pero "tampoco han accedido".

Así las cosas, ha considerado que hay "nula" voluntad por parte de la empresa y "muy poca" desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Ha apuntado que la concesión del servicio de transporte urbano es por 10 años, "y este es el primer convenio que se negocia", por lo que "entendemos que pueden ser 10 años de conflicto".

El presidente del comité de empresa ha pedido "comprensión" a la ciudadanía ante las afecciones que provocará la huelga durante las fiestas de San Fermín y ha destacado los "mensajes de ánimo y de intentar pelear por un convenio" porque "los usuarios del transporte urbano ven cómo funciona esta empresa, ven cómo está la flota, ven muchas veces cómo van los autobuses".